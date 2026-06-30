Gmail Live tani në testim në Android dhe iOS
Pas njoftimit në I/O 2026 muajin e kaluar, Google tani po teston Gmail Live në Android dhe iOS.
Gmail Live ju lejon të kërkoni në kutinë tuaj postare me zë. Mund ta mendoni si një shembull të Gemini Live të optimizuar për email-e, transmeton Telegrafi.
Google e pozicionon këtë veçori si diçka që ju lejon të gjeni informacione në mënyrë bisedore kur "nuk keni kohë të kërkoni nëpër email-e".
Për ekuivalentin e tekstit, shiriti i kërkimit "Pyet Gmail" ju lejon gjithashtu të kryeni kërkime në gjuhën natyrore dhe të merrni Përmbledhje të IA-së.
Pasi të jetë në dispozicion, ikona standarde Live e Google shfaqet në fushën e kërkimit. Jashtë atij shiriti është butoni anësor i panelit Gemini.
Prekja hap një ndërfaqe me ekran të plotë, me Live ende një veçori "Beta".
Nën përshëndetje, Google do të kalojë nëpër pyetjet e sugjeruara, duke përfshirë:
Cilat janë datat e udhëtimit tim të ardhshëm?
Cilat janë përditësimet në porositë e mia të fundit?
Një shkëlqim blu përqafon skajin e ekranit tuaj, ndërsa komandat tuaja transkriptohen.
Duhet një moment që Gmail Live të përpunojë pyetjen tuaj, me përgjigjen që lexohet me zë të lartë dhe është e dukshme në ekran.
Mund ta shihni edhe emailin origjinal.
Kontrollet në fund ju lejojnë të çaktivizoni mikrofonin dhe të dilni nga Gmail Live përsëri në kutinë tuaj postare.
Gmail Live është aktualisht në fazë testimi dhe do të lançohet për abonentët e Google AI Pro dhe Ultra këtë verë.
Gjithashtu mund të prisni me padurim Docs Live dhe funksione të ngjashme në Keep për të krijuar ndërsa jeni në lëvizje. /Telegrafi/