Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese në Maedoni nga 1 tetori do të marrin paga më të larta
Të mërkurën, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi ndryshimet e shkurtit 2026, vetëm në pjesën që lidhet me koeficientin e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese dhe gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Pra, pagat e tyre do të llogariten sipas dispozitave ligjore të vitit 2024, kur koeficientët ishin më të lartë, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Kryetari dhe gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrin paga më të larta nga 1 tetori i këtij viti sesa ato që u parashikohen aktualisht nga Ligji për Pagat dhe Shpërblimet e Tjera të Personave të Zgjedhur dhe të Emëruar në Shtet, shkruan "360 gradë".
Epilogu vjen pasi gjyqtarët kushtetues shfuqizuan ndryshimet në Ligj nga shkurti i këtij viti që vlejnë për ta, dhe të cilat ulën koeficientët për llogaritjen e pagave të të gjithë zyrtarëve.
Vendimi u mor në një seancë të mbajtur më 17 qershor. Kjo rrethanë kaloi nën radarin publik, pjesërisht sepse e njëjta seancë shfuqizoi riemërtimin e rrugëve dhe shesheve në Tetovë në vitin 2007, që nënkupton kthimin e emrave të vjetër.
Megjithatë, vendimi për shfuqizimin e pjesëve të dy neneve të Ligjit për Pagat dhe Shpërblimet e Tjera të Personave të Zgjedhur dhe të Emëruar, me shpjegimin e plotë, është postuar në faqen e internetit të Gjykatës Kushtetuese.