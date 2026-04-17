Gjykimi për vrasjen e Liridona Ademajt drejt fundit, fotografi nga seanca
Sot në Gjykatën Themelore të Prishtinës mbahet seancë gjyqësore ku do të paraqiten fjalët përfundimtare në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt.
Kjo pritet të jetë seanca e fundit gjyqësore dhe më pas gjykata do të shpallë vendimin e saj.
I pranishëm në seancë është Leonard Ademaj, vëllai i Liridona Ademajt.
Të akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt janë bashkëshorti i saj Naim Murseli dhe dy persona tjera, Kushtrim Kokalla dhe Granit Plava.
Fotografi i Telegrafit, Ridvan Slivova sjell fotografi nga seanca gjyqësore.
