Gjykimi ndaj “Shteklit”, u prezantuan ekspertizat mjeko-ligjore dhe analizat e ADN-së
Në Gjykatën Themelore Penale në Shkup sot vazhdoi debati kryesot për lëndën kundër Rade Trajkovski-Shtekli dhe të akuzuarve tjerë për prodhimtari të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike.
Në seancën e sotme u prezantuan dëshmi të materialeve, duke përfshirë procesverbale për bastisje, konfirmoi për gjërat e sekuestruara përkohësisht dhe ekspertizat mjeko-ligjore për substanca të gjetura narkotike dhe gjurmë biologjike.
Para gjykatës u paraqitën prova lidhur me bastisjen e automjetit motorik “Opel” me targa të Shkupit, të drejtuar nga njëri i akuzuar. Sipas materialeve të prezantuara, gjatë bastisjes nën sediljen e shoferit u gjet një kuti cilindrike dhe një qese me substancë të bardhë në pluhur.
“Raporti i ekspertizës nga 10.01.2025 konfirmon se substanca e bardhë në pluhur, e gjetur në sasi prej 31 gramë tek personi, është kokainë", u theksua nga ana e prokurores publike Verica Berzhetska Krstevska.
Në vazhdim të procedurës dëshmuese prokurorja publike prezantoi edhe rezultatet e analizës së ADN-së të gjërave të gjetura.
“Rasporti i ekspertizës, i cili përcaktoi gjurmë të gjakut, nga pjesa e sipërme e sipërfaqes së brendshme të njërës nga qeset, është një substancë pluhur, e lidhur me personin në profilin e ADN-së të njërit prej të pandehurve”, citoi Berzhetska Krstevska.
Për personin e njejtë është kryer një urdhër për bastisje në shtëpi, me ç’rast i është marrë edhe celulari.
Në lidhje me komunikimin mes të pandehurve, u prezantuan lista të bisedave telefonike të realizuara në gusht të vitit 2024. Sipas dëshmive, është regjistruar komunikim mes pjesës së të pandehurve, me ç’rast janë vendosur stacionet bazë në rajonin e lagjeve Keramidnica dhe Debar Maalo.
Ndër provat e paraqitura ishte një raport i gushtit të vitit 2024 mbi ekzaminimin e një personi në Shkup, të cilit, sipas akuzave, iu gjet një qese me lëndë bimore e fshehur në një prezervativ. Ekspertiza mjeko-ligjore konfirmoi se bëhej fjalë për 16.5 gramë marihuanë. Përveç kësaj, u paraqitën prova për një substancë të bardhë të gjetur në një automjet “Leksus”, të cilën ekspertiza mjeko-ligjore e tregoi të ishte 4.17 gramë kokainë.
Grupi, sipas aktakuzës, ka vepruar midis janarit 2024 dhe janarit 2025 dhe ka qenë i organizuar mirë, me role të përcaktuara qartë – nga prokurimi deri te shitja e kokainës dhe marihuanës.
Prokuroria pretendon se i pandehuri i parë, Rade Trajkovski-Shtekli, shfaqet si organizator dhe koordinator, i cili ka qenë në kontakt me individë të huaj dhe ndërmjetës vendas për prokurimin fillestar të kokainës, duke dhënë udhëzime për zgjerimin e rrjetit.
Sipas provave të Prokurorisë, droga është ruajtur në banesa me qira, ndërsa është shitur me çmim prej 4.500 deri në 6.000 denarë për një gram kokainë dhe 200 deri në 300 denarë për një gram marihuanë. Komunikimi është zhvilluar përmes aplikacioneve për komunikim të mbrojtur si “Snapçat”, ndërsa dëshmi kyçe u siguruan përmes sistemit për analizë të celularëve.
Në fillim të procesit gjyqësor i pandehuri i parë Rade Trajkovski – Shtekli tha se nuk e kupton aktakuzën, ndërsa të pandehurit tjerë u shprehën se nuk ndjehen fajtorë.
Mbrojtja e Trajkovskit tha se do të dëshmojë se ai nuk ka formuar, as nuk ka organizuar grup kriminel dhe se nuk ekzistojnë prova se ka dhënë udhëzime që tregojnë se pretendimet e Prokurorisë bazohen në supozime.
Aktakuza fillimisht përfshinte 16 persona, nga të cilët disa tashmë lidhën marrëveshje dhe morën dënime me burg, ndërsa për katër të akuzuar procedura u nda pas pranimit të fajit.