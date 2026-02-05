Gjorgjievski: Shoferët e NTP-së nga xhepat e tyre do t'i paguajnë gjobat e shkeljeve në trafik
Shoferët e autobusëve të NTP-së dhe automjeteve të ndërmarrjeve të tjera publike në Shkup, tani e tutje do të paguajnë vetë gjobat e shkeljeve në trafik, tha sot kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orce Gjorgjievski.
Ai sqaroi se nëse një shofer kalon në të kuqe ose tejkalon shpejtësinë e lejuar, gjoba nuk do të paguhet nga ndërmarrja.
Ai tha se Bashkia e Shkupit ende nuk është në gjendjen në të cilën banorët e Shkupit meritojnë të jetojnë.
"Ende nuk e kemi rregulluar plotësisht situatën. Pse? Sepse po bëjmë gjithçka që mundemi deri në atomin e fundit, por na duhet kohë për të zgjidhur të gjitha proceset", tha ai.
Sa i përket çmimeve të parkingut, ai tha se nuk ka plan për rritjen e tyre.
"Ka institucione që paguajnë për shërbimet e parkimit, përfshirë punonjësit e Qytetit të Shkupit, me çmime preferenciale. Nuk do të ketë më diçka të tillë. Punonjësit këtu marrin një pagë dhe janë të njëjtë me qytetarët e tjerë në Shkup. Dhe do të paguajnë aq sa u nevojitet. Dikush nuk mund të paguajë 400 denarë, dhe ju paguani 1.400 për një biletë mujore. Të gjithë do të paguajnë shumën - do të jetë e njëjtë për të gjithë. Këtu nuk do të ketë tolerancë. Por kjo nuk do të thotë rritje e çmimeve, por vendosje e rendit", u përgjigj Gjorgjievski në pyetjen e një gazetari.