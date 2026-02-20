Gjiganti evropian nis konaktet e para për transferimin e Erling Haaland
Një klub i Ligës së Kampionëve raportohet se është i interesuar për transferimin e sulmuesit të Manchester Cityt, Erling Haaland, pavarësisht se norvegjezi së fundmi ka nënshkruar një kontratë që e mban të lidhur me klubin deri në vitin 2034.
Haaland mbetet një nga golashënuesit më produktivë në Evropë, duke realizuar 29 gola në 37 paraqitje këtë sezon për Manchester Cityn. Që prej transferimit nga Borussia Dortmund në vitin 2022, ai ka shënuar 153 gola në 183 ndeshje, çka i siguroi një kontratë të re shumë fitimprurëse me kampionët anglezë.
Në janar 2025, Haaland firmosi një zgjatje kontrate për nëntë vite e gjysmë, e cila sipas Capology e çon pagën e tij në rreth 875,000 euro në javë. Me këto shifra, pritet që ai të qëndrojë në “Etihad Stadium” për pjesën më të madhe të karrierës së tij.
Megjithatë, një raport i ri sugjeron se kjo mund të mos jetë domosdoshmërisht e sigurt.
Sipas TeamTalk, kampionët e Evropës, Paris Saint-Germain, kanë bërë “pyetje diskrete” për situatën e Haaland te City, ndonëse besohet se sulmuesi mbetet aktualisht i përkushtuar ndaj skuadrës së drejtuar nga Pep Guardiola.
Gjithashtu, raporti thekson se si Barcelona, ashtu edhe Real Madrid, besojnë se kontrata e tij përmban një klauzolë lirimi që mund t’i hapë rrugë një transferimi të mundshëm në La Liga në të ardhmen.
PSG mund të hyjë në treg për një sulmues më shpejt nga sa pritej, pasi fituesi i Topit të Artë 2025, Ousmane Dembele, vuri në dyshim qëndrimin e bashkëlojtarëve të tij pas humbjes 3-1 në transfertë ndaj Rennes më 13 shkurt.
Ndërkohë, Arsenal, Manchester United, Liverpool dhe Chelsea thuhet se kanë kontaktuar PSG-në për një lëvizje të mundshme për Dembelen.
Mbetet për t’u parë nëse kjo situatë do të ndikojë në një transferim të mundshëm të Haaland drejt Parisit, por nëse një marrëveshje do të konkretizohej, shumat e përfshira do të ishin astronomike për ta larguar atë nga Anglia./Telegrafi/