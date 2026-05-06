Gjermania propozon plan 6-pikësh për reformimin e BE-së mes përshkallëzimit të konflikteve globale
Gjermania ka propozuar një plan me gjashtë pika për reformimin e Bashkimit Evropian (BE), duke deklaruar se ndryshimet janë të nevojshme për ta ndihmuar bllokun evropian të marrë vendime më të shpejta, ndërsa konfliktet globale po përshkallëzohen dhe po përhapen.
Në një fjalim në Fondacionin Konrad Adenauer në Berlin, ministri gjerman i Punëve të Jashtme, Johann Wadephul, iu referua luftës në Iran si shprehja e fundit e një “rendi botëror në ndryshim”, duke argumentuar se BE-ja duhet të veprojë shpejt për të mbetur efektive, veçanërisht në politikën e jashtme dhe të sigurisë.
Për të shmangur bllokimet kur nuk arrihet unanimiteti mes 27 vendeve anëtare të BE-së, Wadephul propozoi që një grup shtetesh të mund të ecin përpara në disa çështje pa u penguar nga të tjerët.
“Propozimi im nënkupton që vendet që nuk duan, ose ndoshta nuk mund të marrin pjesë, mund të qëndrojnë përkohësisht mënjanë pa i penguar ata që duan të ecin përpara”, tha ai.
Wadephul gjithashtu bëri thirrje që rregulli i unanimitetit në politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të zëvendësohet me votim me shumicë të kualifikuar, duke theksuar se sistemi aktual lejon që vendimet të bllokohen për periudha të gjata nga shtete individuale.
“Gjermania dëshiron të ndryshojë dhe të çojë përpara gjërat në BE”, tha ai, duke shtuar se Brukseli “duhet të rrisë shpejtësinë”, veçanërisht në politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë.
Ndër propozimet e tij me gjashtë pika, Wadephul gjithashtu sugjeroi përshpejtimin e zgjerimit përmes një procesi anëtarësimi me faza, me hapa të ndërmjetëm që do t’i afronin vendet kandidate me bllokun para anëtarësimit të plotë.
“Ata duhet të strukturohen si një proces me faza”, tha ai, duke propozuar “integrim gradual të përforcuar” përmes etapave që çojnë drejt anëtarësimit të plotë.
Ai gjithashtu argumentoi se institucionet e BE-së duhet të reformohen në mënyrë që të funksionojnë edhe teksa blloku zgjerohet.
“Një union me 33, 34 ose 35 shtete anëtare nuk mund të vazhdojë të funksionojë me të njëjtën qasje që ishte dizajnuar për një grup shumë më të vogël”, tha ai.
Wadephul ngriti pyetjen nëse BE-ja duhet të ketë një komisar për çdo shtet anëtar në një union të zgjeruar.
Në vend të kësaj, ai propozoi një Komision Evropian më të vogël, por më efikas, të përbërë nga dy të tretat e numrit të shteteve anëtare. /AA/