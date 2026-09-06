Gjermania hyn në epokën e raketave hapësinore: Spectrum arrin me sukses në orbitë
Një moment historik për industrinë hapësinore evropiane: raketa gjermane Spectrum ka arritur me sukses në orbitën e ulët të Tokës, duke shënuar fluturimin e parë të suksesshëm orbital të një kompanie evropiane me raketën e saj të zhvilluar në mënyrë private.
Raketa, e zhvilluar nga kompania gjermane Isar Aerospace, u nis nga porti hapësinor Andøya në Norvegji dhe arriti të vendosë ngarkesën e saj në orbitën e ulët të Tokës.
Ky ishte fluturimi i dytë i Spectrum. Misioni i parë, në vitin 2025, përfundoi vetëm rreth 30 sekonda pas nisjes, kur raketa u rrëzua në det, transmeton Telegrafi.
Këtë herë, misioni i quajtur “Onward and Upward” ishte dukshëm më ambicioz. Spectrum transportoi gjashtë ngarkesa komerciale dhe edukative, përfshirë disa CubeSat dhe një eksperiment për testimin e teknologjive të reja në hapësirë.
Raketa është 28 metra e gjatë dhe 2 metra në diametër, ndërsa fuqizohet nga 10 motorë: nëntë në fazën e parë dhe një në fazën e dytë. Ajo është projektuar për të transportuar deri në 1,000 kilogramë ngarkesë në orbitën e ulët të Tokës.
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, Josef Aschbacher, e cilësoi nisjen si historike, duke theksuar se për herë të parë një konkurrent evropian në sektorin e raketave ka arritur orbitën me mjetin e vet lëshues.
Sipas tij, Isar Aerospace, e themeluar vetëm tetë vjet më parë, ka bërë një hap të rëndësishëm drejt një sektori hapësinor evropian më të pavarur dhe më konkurrues.
A historic night for European spaceflight.
Huge congratulations to @danielmetzler and the entire @isaraerospace team on reaching orbit with Spectrum 🚀 from continental Europe.
Spectrum quite literally rose to the challenge and delivered its payloads in low Earth orbit. An… pic.twitter.com/zTtvjMundV
— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) September 6, 2026
Misioni u mbështet nga programi Boost! i ESA-s, i cili financon iniciativa komerciale për transportin hapësinor. Kompania gjermane kishte përfituar më herët edhe nga mbështetja e Qendrës së Inkubimit të Biznesit të ESA-s.
Isar Aerospace gjithashtu kishte fituar konkursin e parë Microlauncher Competition, të organizuar nga Agjencia Gjermane e Hapësirës, DLR, përmes të cilit u përzgjodhën ngarkesat që u transportuan në këtë mision.
Në vitin 2025, Isar Aerospace u përzgjodh për të marrë pjesë në European Launcher Challenge, një program që kërkon nga kompanitë pjesëmarrëse të demonstrojnë aftësinë për të arritur orbitën përpara vitit 2027. /Telegrafi/
Me suksesin e Spectrum, kompania gjermane ka arritur tashmë këtë objektiv fillestar.
Géraldine Naja, drejtore e Transportit Hapësinor në ESA, e përshëndeti arritjen si një moment historik, duke theksuar se Isar Aerospace është kompania e parë evropiane që ka arritur orbitën me mjetin e saj të lëshimit.
Suksesi i Spectrum mund të shënojë një kthesë për Evropën, e cila synon të rrisë kapacitetet e veta për lëshimin e satelitëve dhe të zvogëlojë varësinë nga ofruesit jashtë kontinentit.
Pas këtij suksesi, pritshmëritë janë që Andøya të shndërrohet në një prej qendrave të rëndësishme të Evropës për lëshime komerciale në hapësirë.