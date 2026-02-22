Gjendet trupi i pajetë i alpinistit të zhdukur në Hajlë
Trupi i pajetë i alpinistit malazez Qazim Fetahoviq është gjetur në malin Hajla.
Trupi u gjet nga alpinisti me përvojë i Rozhajës, Semir Kardoviq, i cili e gjeti trupin pas dy orësh kërkimesh.
Fetahoviq u zhduk dje gjatë ngjitjes, kur, afër majës, ra nëpër një strehë dëbore të formuar për shkak të erës së fortë dhe akumulimit të borës mbi shpatin e pjerrët, raporton osvrt.me, përcjell Telegrafi.
Kërkimi u krye mbrëmë dhe këtë mëngjes në kushte jashtëzakonisht të vështira – me mjegull të dendur, erë të fortë dhe reshje të dendura dëbore, prandaj u ndal në një moment.
Në aksion morën pjesë anëtarë të Shërbimit të Shpëtimit Malor nga Kosova, alpinistë nga disa klube malazeze, Policia Kufitare, si dhe shpëtimtarë dhe zjarrfikës nga Rozhaja.
Për shkak të kushteve të pafavorshme të motit, nuk ishte e mundur të merrej me qira një helikopter.
Shërbimet kompetente ndërmarrin aktivitete të mëtejshme në përputhje me procedurat. /Telegrafi/