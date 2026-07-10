Gjendet pa shenja jete shtetasja e Malit të Zi në Banjë të Istogut, rasti po hetohet
Një grua (shtetase e Malit të Zi) është gjetur pa shenja jete.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 17:00 në fshatin Banjë të Istogut.
Sipas raportit thuhet se me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
“Raportohet se është gjetur pa shenja jete një femër shtetase e Malit të Zi. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate