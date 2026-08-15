Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person është gjetur pa shenja jete në fshatin Llapashticë të Podujevës.

Në raportin 24 orësh bëhet e ditur se trupi i pajetë është dërguar për obduksion.

“Podujevë / 11-14.08.2026 – NN. Nga Qendra e Mjekësisë Familjare se në fshatin Llapashticë është raportuar për një mashkull kosovar pa shenja jete”, thuhet në raport.

Në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka dalë edhe ekipi i IML-së të cilët me vendim të prokurorit e kanë marrë trupin e pajetë për obduksion. /Telegrafi/

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