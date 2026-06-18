Gjendet pa shenja jete një person në Mitrovicë, rasti po hetohet
Një person është gjetur pa shenja jetë në banesën e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 14:11 në rrugën “Agim Ramadani”, në Mitrovicë.
Tutje bëhet e ditur se me rekomandim të prokurorit dhe kërkesën e familjarëve, trupi i pajetë i viktimës u është liruar familjarëve për ceremoni mortore.
“Rr. Agim Ramadani, Mitrovicë 17.06.2026 - 14:11. Viktima mashkull kosovar, është gjetur pa shenja jete në banesën e tij. Me rekomandim të prokurorit dhe kërkesën e familjarëve, trupi i pajetë i viktimës u është liruar familjarëve për ceremoni mortore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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