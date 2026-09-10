Gjendet pa shenja jete një grua në Leposaviq, rasti po hetohet
Një grua është gjetur pa shenja jete të mërkurën rreth orës 07:00 në Leposaviq.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë bëhet e ditur se nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës.
Tutje thuhet se me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Leposaviq / 09.09.2026-07:00. Lidhur me rastin në vendngjarje kanë dalë njësitë policore dhe ekipi mjekësor, ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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