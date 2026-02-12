Gjëja e parë që duhet të bëni sapo të sistemoheni në një dhomë hoteli
Nuk ka gjë më mirë sesa të hysh në një dhomë hoteli të pastër pas një dite të gjatë udhëtimi.
Megjithatë, para se të hedhësh valixhen në krevat dhe të heqësh këpucët, është mirë të kontrollosh dhomën.
Nga siguria te pastërtia, ekspertët e hotelerisë këshillojnë të ndjekësh disa hapa të thjeshtë për një qëndrim më të qetë dhe pa stres.
Fillo me sigurinë
Para pastërtisë, siguria duhet të jetë prioriteti yt kryesor.
“Kur hyn për herë të parë në dhomën e hotelit, fillo me sigurinë,” thotë Afi Anifrani, drejtuese e shërbimit të pastrimit në Thompson Savannah.
“Sigurohu që dera mbyllet dhe kyçet mirë, dhe nëse planifikon të përdorësh kasafortën, kontrollo që funksionon si duhet”.
Kontrollo funksionet kryesore
Pasi të jesh siguruar për masat e sigurisë, kontrollo nëse gjithçka funksionon si duhet.
Anifrani këshillon të shikosh nëse “gjërat bazë janë në rregull — prizat, termostati, televizori, pajisjet e banjës dhe aparati i kafesë — që të mos kesh surpriza më vonë”.
Pastro sipërfaqet apo pajisjet që preken shpesh nga njerëzit
Anifrani thekson se sipërfaqet që preken shpesh, si telekomanda, termostati dhe aparati i kafesë, dezinfektohen çdo ditë.
Megjithatë, është mirë që edhe vetë mysafirët të jenë të kujdesshëm.
Laura Asilis, këshilltare udhëtimi, thotë se gjithmonë i fshin disa objekte, edhe në hotele luksoze.
“Telekomanda e televizorit është një nga objektet më të pista në dhomat e hotelit — nëse je i kujdesshëm, një pecetë dezinfektuese bën shumë punë,” thotë ajo. “Edhe çelësat e dritave dhe telefoni pranë krevatit janë sipërfaqe që preken shpesh dhe jo gjithmonë pastrohen mirë”.
Ajo gjithashtu fshin shpejt dorezat e rubinetit dhe butonin e shkarkimit të tualetit. Nëse ka një divan ose kolltuk prej pëlhure, shpesh vendos një shall ose shami mbi të para se të ulesh.