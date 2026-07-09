Gëlltiti pakon me drogë për t'i ikur policisë, humb jetën 44-vjeçari nga Ohri
Një dramë e vërtetë u zhvillua mbrëmë në Ohër, kur një makinë “Range Rover” fillimisht nuk u ndal për patrullën e policisë, dhe më pas kur policia arriti ta ndalonte, ndodhi një tragjedi, kur pasagjeri i shoferit gëlltiti një pako me drogë, pas së cilës vdiq.
"Më 08.07.2026 në orën 22:30 në bulevardin “Turistiçka” në Ohër, I.M. (32) nga Ohri u privua nga liria. Ai, duke drejtuar një automjet pasagjerësh “Range Rover” me targa kombëtare çeke, nuk e ndaloi automjetin pas një sinjali të dhënë nga patrulla e policisë, por iku dhe pas veprimeve shtesë u ndalua. Në atë kohë, oficerët e policisë vunë re S.P. (44) nga Ohri në automjet, i cili menjëherë gëlltiti një pako me narkotikë, pas së cilës gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua.
Oficerët e policisë thirrën Shërbimin e Mjekësisë së Shpejtë, në automjetin e të cilit S.P. u transferua në Spitalin e Përgjithshëm në Ohër. Atje, pavarësisht masave të marra mjekësore, ai vdiq.
Me urdhër të prokurorit publik, sot do të kryhet autopsia në Spitalin e Përgjithshëm në Manastir. Sipas udhëzimeve të prokurorit publik, po merren masa për sqarimin e plotë të incidentit", thonë nga SPB Ohër./Telegrafi/