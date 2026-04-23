Geci me gjuhë vulgare fyen PDK-në dhe LVV-në, përmend Thaçin e Kurtin
Gani Geci ka reaguar ashpër ndaj Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) dhe Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), duke i akuzuar se janë bashkuar kundër familjes së tij.
Përmes një postimi në Facebook, Geci ka thënë se këto dy subjekte politike “janë bërë bashkë kundër një familjeje”, duke i cilësuar si “pjellë të njëra-tjetrës”.
Në reagimin e tij, ai ka përmendur disa figura politike, përfshirë Albin Kurtin, Hashim Thaçin dhe Glauk Konjufcën, duke i akuzuar për bashkëpunim politik dhe qëndrime të përbashkëta.
“Bëhuni bashkë, kapuni dorë për dore të gjithë: Albini, Hashimi, Glauku… LVV-ja e PDK-ja… ju jeni pjellë e PDK-së me emrin LVV”, ka shkruar Geci në postim.
Ai ka vazhduar me kritika të ashpra ndaj deputetëve, duke i quajtur “rrenacakë” dhe duke thënë se, sipas tij, nuk kanë guxim politik për të marrë vendime të rëndësishme.
Geci ka deklaruar se, po të kishin “dinjitet politik”, deputetët do ta kishin zhbërë Gjykatën Speciale.
Ai gjithashtu ka akuzuar të dyja palët për lëshime ndaj Serbisë, duke përmendur “Zajednicën” dhe “vetëmenaxhimin”.
Në deklarimet e tij, ai ka përsëritur qëndrimin se LVV është produkt i PDK-së dhe se, sipas tij, të dyja partitë kanë origjinë të përbashkët politike.
“Ju keni vetëm llafe… jeni veç rrenacakë”, ka shtuar Geci.
Në fund, vlen të theksohet se në opinionin publik kanë pasur edhe deklarime të mëhershme të familjes Geci lidhur me çështje politike dhe përplasje me figura të ndryshme, përfshirë edhe debate rreth Gjykatës Speciale.