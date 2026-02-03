Cristiano Ronaldo po përgatitet të largohet nga Arabia Saudite, sipas lajmit të publikuar nga gazeta portugeze Record. Dhe fakti që ky lajm duhet marrë seriozisht dëshmohet nga fakti që pronari i gazetës Record nuk është askush tjetër përveç yllit portugez.

Dje (e hënë), Ronaldo bojkotoi ndeshjen e Al-Nassr në udhëtim kundër Al-Riyadh, të cilën skuadra e tij e fitoi 1-0.

Sipas gazetës së famshme portugeze A Bola, Cristiano është i pakënaqur me mënyrën se si drejtohet klubi dhe pakënaqësia e tij drejtohet ndaj PIF (Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite), i cili menaxhon Al-Nassr.

“Rebeli” Cristiano Ronaldo e mban fjalën: Nuk luan ndaj Al Riyadh si shenjë proteste

Dhe se kjo mund të jetë e vërtetë u konfirmua indirekt dje.

Gazeta portugeze Record raportoi se Ronaldo ka një klauzolë në kontratën e tij që i lejon atij të largohet nga Al-Nassr në qershor 2026, dhe se ky opsion është shumë i mundshëm.

Gazeta Record deklaroi gjithashtu se klube nga SHBA-ja dhe Evropa janë të interesuara për shërbimet e Ronaldos.


Ajo që është më interesante është se Ronaldo është pronari kryesor i grupit të shquar mediatik portugez Cofina Media, i cili zotëron edhe të përditshmen sportive Record.

Ndryshe, nëse dikush ka informacion nga kampi i Cristanos, ajo është gazeta Record. /Telegrafi/

