Gashi: Të krijojmë kushtet për rikthimin e mërgatës në vendlindje
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, ka theksuar rëndësinë e diasporës dhe nevojën për forcimin e lidhjeve me qytetarët që jetojnë jashtë vendit.
Në fjalën e mbajtur në Samitin e IV të Diasporës, Gashi e cilësoi diasporën si një pjesë të pandashme të identitetit, duke u shprehur shpresëplotë për rikthimin dhe rilidhjen e shqiptarëve që kanë emigruar ndër vite.
Ai ngriti shqetësimin për shkaqet e shpërnguljes së qytetarëve, duke theksuar se emigrimi nga rajoni ka ndodhur për arsye të ndryshme. Sipas tij, në Kosovë faktorët kryesorë ka qenë lufta, ndërsa në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kanë dominuar faktorët ekonomikë dhe institucionalë.
“Mërgata është diçka që e ndjej më të afërt dhe shpresoj të kthejmë lidhjet tona me këtë pjesë që ka ikur jashtë vendit e shpresojmë të kthehen sa më shpejt. Si ta bëjmë rilidhjen dhe rikthimin e qytetarëve tanë të cilët me gjeneratat të tëra kanë braktisur vendin e tyre dhe jetojnë jashtë atdheut. Në analizën time, më del se shpërngulja nga shteti shqiptar ka ndodhur pas viteve ’90 për arsye ekonomike.
Në Kosovë ka një kombinim faktorësh ku dominon faktori politik ai i shpërnguljes së dhunshme që fillon në regjimin e Millosheviçit, ndërsa te shqiptarët e Maqedonisë është kombinim faktorësh ekonomik dhe politik e institucional”, deklaroi ai.