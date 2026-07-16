Gashi për zhvillimet në LDK: Të qëllimshme për dëmtimin e Abdixhikut, ai së paku do të bëhet zv/kryeministër
Avokati Tomë Gashi ka deklaruar se koha kur janë bërë publike pakënaqësitë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) nuk është e rastësishme, por, sipas tij, synon ta dobësojë kryetarin e partisë, Lumir Abdixhiku, në prag të formimit të institucioneve të reja.
Në Tv Dukagjini, Gashi tha se beson se Abdixhiku mund të marrë një post të rëndësishëm në qeverinë e ardhshme, madje edhe pozitën e zëvendëskryeministrit.
"Koha kur po shfaqen këto pakënaqësi është krejtësisht e qëllimshme. Qëllimi nuk është ta dëmtojnë vetëm LDK-në, por edhe Lumir Abdixhikun, i cili besoj se lehtësisht mund të bëhet së paku zëvendëskryeministër", deklaroi Gashi.
Sipas tij, zërat kritikë brenda LDK-së kanë mundur të prisnin deri pas formimit të institucioneve, por kanë zgjedhur këtë moment nga frika se Abdixhiku mund të marrë një rol të rëndësishëm në ekzekutiv.
Duke komentuar procesin e krijimit të shumicës parlamentare, Gashi tha se Lëvizja Vetëvendosje, së bashku me deputetët e komuniteteve joserbe, mund të sigurojë numrat për formimin e Kuvendit dhe Qeverisë, ndërsa paralajmëroi se bllokadat eventuale nga partitë opozitare mund ta çojnë vendin drejt zgjedhjeve të reja.
Ai u bëri thirrje të gjithë deputetëve që të marrin pjesë në seancat e Kuvendit dhe të kontribuojnë në funksionalizimin e institucioneve.
"Deputetët duhet ta shohin interesin e shtetit. Kur përfaqësuesit e popullit nuk shkojnë në Parlament, që është vendi i tyre i punës, atëherë shtrohet pyetja pse janë zgjedhur dhe votuar nga qytetarët", tha Gashi.
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