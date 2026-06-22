Gashi nesër në Sofje në takim me homologen bullgare: Qëndrimet tona për ndryshimet kushtetuese janë të qarta
Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, nesër në Sofje do të zhvillojë takim dypalësh me Kryetaren e Parlamentit Bullgar, Mihaela Milcheva Dotsova, në kuadër të konferencës së Procesit të Bashkëpunimit të EJL-së, ku do të mbajë fjalim.
Në takimin e sotëm me gazetarët, Gashi tha se temat e diskutimit do të jenë bashkëpunimi në nivel parlamentar, pasi deri më tani nuk ka pasur bashkëpunim intensiv, ndërsa lidhur me ndryshimet kushtetuese, ai theksoi se do të përsërisë qëndrimet tashmë të njohura. Këto, siç tha ai, janë qëndrime të shtetit, por edhe të tijat personale.
"Duhet të flasim, duhet të ecim përpara, të gjejmë një mënyrë për të qenë së bashku në BE. Mendoj se e ardhmja duhet të na bashkojë, jo e kaluara, kështu që po shkoj me mendim pozitiv dhe dua të marr pjesë në përmirësimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona dhe dy parlamenteve", tha Gashi.
Lidhur me bashkëpunimin e Kuvendeve, ai tha se për shkak të situatës së tyre politike dhe zgjedhjeve të shpeshta në Bullgari, nuk kishte mundësi të vendosej komunikim i mirë dhe i drejtpërdrejtë me Kuvendin e tyre.
"Tani po përpiqemi të krijojmë komunikim të mirë me përbërjen e re pas zgjedhjeve parlamentare atje", tha Gashi.
Dy deputetë tashmë po marrin pjesë në takimin në Sofje, të cilit Gashi do t’i bashkohet nesër.
Javën e kaluar, Presidentja Gordana Sijanovska Davkova dhe Ministri i Jashtëm Timcho Mucunski morën pjesë në takime në Sofje në kuadër të SEECP-së, e cila u kryesua nga Bullgaria.