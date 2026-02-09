Galatasaray bëri një ofertë zyrtare për yllin e Barcelonës, por ajo u refuzua
Barcelona ka pasur një afat kalimtar dimëror relativisht të qetë, me vetëm një nënshkrim, Joao Cancelo, dhe një largim, Marc-Andre ter Stegen.
Megjithatë, një nga temat që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte e ardhmja e mesfushorit të ri Marc Bernal.
Bernal, 18-vjeçar, i cili shënoi golin e tij të parë me Barcelonën në fitoren ndaj Mallorcas të shtunën, ishte kërkuar nga Girona për një huazim. Megjithatë, Barcelona vendosi ta mbante në Spotify Camp Nou për pjesën e mbetur të sezonit.
Sipas gazetës katalunase Sport, Galatasaray gjithashtu u interesua për Bernal dhe paraqiti një ofertë prej 30 milionë eurosh, duke i ofruar lojtari trefishin e pagës së tij aktuale 750 mijë euro neto.
Presidenti i klubit turk, Dursun Ozbek, ishte forca kryesore që shtyu këtë transferim. Megjithatë, Barcelona i bëri të qartë klubit turk se Bernal nuk do të largohej në asnjë rrethanë.
Klubi katalanas kishte konsideruar vetëm një huazim për 18-vjeçarin për të siguruar minuta rregullisht në fushë dhe zhvillim të vazhdueshëm, duke e parë atë si një mesfushor me potencial të madh në të ardhmen.
Oferta e Galatasarayt u vlerësua si guximtare, por Barcelona beson se Bernal do të ketë një vlerë shumë më të madhe në vitet e ardhshme. /Telegrafi/