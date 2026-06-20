Futbollistët e Afrikës së Jugut u shpërblyen me një çmim që nuk mund ta kishin imagjinuar për barazimit ndaj Çekisë në Kupën e Botës
Kombëtarja e Afrikës së Jugut u gjend në qendër të vëmendjes së publikut sportiv botëror, por këtë herë jo drejtpërdrejt për shkak të asaj që ndodhi në fushën e blertë, por për shkak të skenave të pabesueshme që pasuan në dhomën e zhveshjes pas ndeshjes.
Pasi arriti të barazonte kundër Republikës Çeke me rezultat 1-1 në Kupën e Botës, kombëtarja e vendit afrikan mori një bonus të pazakontë dhe jashtëzakonisht të vlefshëm.
Sipas informacionit ekskluziv të publikuar nga kanali sportiv The Touchline, drejtuesit e federatës vendosën t'i shpërblejnë me madhështi futbollistët për këtë rezultat.
Lojtarët morën dhurata si bizhuteri luksoze dhe orë të shtrenjta me vlerë mbi 50,000 dollarë secila.
“Lojtarët e Afrikës së Jugut u shpërblyen me bizhuteri dhe ora luksoze me vlerë mbi 50,000 dollarë, pasi siguruan një barazim kundër Republikës Çeke në Kupën e Botës. Dhuratat u dhanë si bonus për performancën e ekipit", thuhej në postim, i cili u bë shpejt viral.
🚨🇿🇦 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: South Africa players were rewarded with LUXURY jewelry and watches worth over $50k after securing a draw against Czechia at the World Cup.
The gifts were handed out as a bonus for the team’s result. 💎⌚️ pic.twitter.com/Lv3nvyTghE
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026
Fotot që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë momentin kur ekipit iu soll një valixhe plot me ora elitare, e cila, nga sa duket, përfshinte modele nga marka prestigjioze si Rolex.
Futbollistët e Afrikës së Jugut nuk e fshehën kënaqësinë dhe mosbesimin e tyre ndërsa morën aksesorët e tyre të rinj dhe të shtrenjtë të modës.
Ndërsa shumica e federatave të futbollit praktikojnë pagesën e bonuseve monetare vetëm pasi kalojnë fazën e grupeve ose arrijnë në fund të turneut, afrikanojugorët kanë treguar se dinë vërtet ta vlerësojnë dhe shpërblejnë shpirtin luftarak dhe një pikë të fituar kundër një skuadre të favorizuar evropiane, dhe pyetja e vërtetë është se çfarë do të merrnin në rast fitoreje ose kalimi.
Afrika e Jugut ka një pikë pas dy raundeve në Grupin A dhe i duhet një fitore në raundin e fundit kundër Koresë së Jugut për të avancuar më tej. /Telegrafi/