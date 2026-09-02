Fortesa Orana në gjysmëfinale, një fitore larg medalje në Taranto 2026
Karateistja jonë, Fortesa Orana është vetëm një fitore larg medaljes në Lojërat Mesdhetare ‘Taranto 2026’, pasi është kualifikuar në gjysmëfinale.
Po vazhdon sot dita e dytë e garave të karatesë në Lojërat Mesdhetare ‘Taranto 2026’.
Karateistja jonë, Fortesa Orana e ka nisur mbarë garimin në kategorinë +68 kg, duke mundur Chaina Oudira të Algjerisë dhe sllovenen, Zala Maria Zibret.
Kështu, karateistja gjilanase u kualifikua në gjysmëfinale dhe është një fitore larg medaljes.
Ndërkohë, dy garuesit tjerë, Benjamin Shabani e Jakup Ajdari nuk arritën të vazhdojnë garën për medalje.
Vlen të theksohet se gjatë ditës së djeshme, Islam Selmani fitoi medaljen e artë në karate. /Telegrafi/
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