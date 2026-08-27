Formacionet zyrtare, Inter Escaldes - Drita: Gjilanasit duan sërish fazën e ligës në Ligën e Konferencës
Pas barazimit 2-2 në Prishtinë, Drita luan sonte si mysafire ndaj Inter Escaldes, në ndeshjen e kthimit të play-offit të Ligës së Konferencës. Në këtë përballje vendoset një nga biletat për fazën e ligës së këtij kompeticioni.
Drita e kishte siguruar një vend në fazën e ligës edhe sezonin e kaluar, ndërsa këtë edicion synon ta përsërisë suksesin.
Gjilanasit hyjnë në këtë sfidë me objektivin e qartë për të marrë rezultatin që u siguron kualifikimin.
Trajneri i Dritës, Ardian Nuhiu, ka vendosur për këtë formacion startues.
Inter Escaldes: Javi Diaz, Pochettino, Hernandez, Sanchez, Torres, Molina, Lopez, Otegui, Barlanga, Chouaib, Sidibe.
Drita: Maloku, Salihu, Bytyqi, Pëllumbi, Ovouka, Bes. Krasniqi, Dabiqaj, Nguena, Boaten, Manaj, Ble Krasniqi.
/Telegrafi/