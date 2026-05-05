Gjithçka është gati për supersfidën në “Emirates”, ndërsa Arsenali dhe Atletico Madridi kanë publikuar 11-shat startues për ndeshjen vendimtare, që siguron një vend në finale.

Ndeshja e parë e zhvilluar në "Metropolitano" ishte mbyllur 1-1, me të dy ekipet që gjetën rrjetën nga penalltitë.

Te Arsenali, Mikel Arteta i beson skemës me treshen ofensivë Saka–Gyökeres–Trossard, me Ezen pas tyre për të lidhur mesfushën me sulmin.


Ndërkohë, Diego Simeone zbret me më të mirët e tij, me Oblak në portë dhe një vijë mbrojtëse të fortë.

Në sulm, rreziku kryesor vjen nga dyshja Alvarez–Griezmann, që përkrahen edhe nga Ademola Lookman.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres, Trossard.


Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Marcos Llorente, Lookman; Alvarez, Griezmann.


/Telegrafi/

Liga e KampionëveFutbollNdërkombëtareSportEkipetArsenal
telegrafi sport app