Ford tërheq 1.4 milion kamionçina për shkak të defektit në marsh
Ford ka lëshuar një tërheqje për gati 1.4 milion kamionçina F-150.
Kamionçinat mund të kenë një transmision automatik me gjashtë shpejtësi të dëmtuar që pa dashje do të ulë marshin nga marshi i gjashtë në të dytin.
Tërheqja prek modelin F-150 të viteve 2015-2015 , me 1,392,935 automjete të përfshira.
Marka mësoi për herë të parë për problemin në tetor 2024.
Deri në shkurt të vitit 2025, Ford e hetoi çështjen, por në mars të atij viti, NHTSA hapi një Vlerësim Paraprak (PE) për shqetësimin.
Prodhuesi i automjeteve vazhdoi ta hetonte çështjen deri më 7 prill, kur miratoi një tërheqje të automjeteve. /Telegrafi/
