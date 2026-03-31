Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimit, Europol në takim me Prokurorinë Speciale të Kosovës
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, z.Blerim Isufaj priti të martën në një takim një delegacion nga Europoli, Belgjika, Holanda dhe Franca.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se gjatë takimit u vlerësua dhe u diskutua bashkëpunimi ndërinstitucional me Prokurorinë Speciale dhe Policinë e Kosovës, me theks të veçantë në forcimin e mekanizmave të përbashkët kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
“Palët u pajtuan që ky bashkëpunim të fuqizohet më tej në funksion të rritjes së efikasitetit në luftën kundër krimit dhe sfidave të tjera të sigurisë”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate