Forcat ruse dështojnë në një ofensivë të madhe me tanke në Ukrainë
Forcat ruse kanë ndërmarrë një përpjekje të pasuksesshme për një depërtim të madh me tanke në vijën e frontit pranë Dobropilskyi.
Kjo e fundit është një nga bastionet ukrainase afër qytetit strategjik të Pokrovskut në rajonin e Donetskut.
Operatorët ukrainas të dronëve nga njësia kufitare Phoenix, pjesë e brigadës Pomsta ("Hakmarrja"), në bashkëpunim me njësitë fqinje, zmbrapsën sulmin rus, në të cilin u përdorën disa dhjetëra mjete të blinduara.
Zelensky konfirmon sulmin ndaj fabrikës ushtarake të Kirovit dhe objektit të naftës ruse 1,350 km larg kufirit të Ukrainës
Shërbimi Kufitar i Ukrainës njoftoi se në zonën e përgjegjësisë së tij prej kohësh nuk ishte regjistruar një përpjekje për depërtim në përmasa të tilla.
Ushtarët ukrainas shtuan se rusët kishin grumbulluar për një kohë të gjatë mbetjet e "madhështisë" së tyre, por se i gjithë ai "skrap i vjetër" përfundoi i shkatërruar dhe i djegur në fushat dhe brezat pyjorë të rajonit të Donetskut.
Sipas ushtrisë ukrainase, gjatë këtij operacioni u shkatërruan nëntë tanke ruse, dy automjete të blinduara, tre sisteme raketore shumëfishe Grad, të cilat ishin planifikuar të ofronin mbështetje me zjarr për avancimin e forcave ruse, si dhe u vranë disa dhjetëra ushtarë rusë. /Telegrafi/