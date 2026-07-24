Zelensky konfirmon sulmin ndaj fabrikës ushtarake të Kirovit dhe objektit të naftës ruse 1,350 km larg kufirit të Ukrainës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat mbrojtëse të Ukrainës goditën një kompani në qytetin rus të Kirovit, e cila furnizon komponentë për kompleksin ushtarako-industrial të Rusisë, dhe një strukturë nafte të vendosur gati 1,350 km nga kufiri ukrainas.
"Sot, forcat mbrojtëse të Ukrainës goditën një nga ndërmarrjet kryesore ushtarake në Kirov të Rusisë. Ajo furnizon komponentë për sistemet e avionëve dhe raketave të pushtuesit, të cilat përdoren, në veçanti, në sulmet masive kundër qyteteve dhe komuniteteve tona. Falënderoj luftëtarët tanë për precizitetin e tyre. Përgjigja jonë është plotësisht e justifikuar", shtoi ai.
Zelensky tha se forcat ukrainase kanë goditur gjithashtu një strukturë nafte pothuajse 1,350 km nga kufiri shtetëror i Ukrainës, transmeton Telegrafi.
Ai shtoi se një operacion që synon logjistikën ruse është duke vazhduar për të ndërprerë furnizimet me komponentë të dronëve, pajisje navigimi dhe pajisje të tjera ushtarake të përdorura nga forcat e armatosura ruse.
Presidenti falënderoi njësitë e Forcave të Armatosura të Ukrainës, inteligjencën ushtarake dhe Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës për kontributet e tyre në operacione.
Denys Shtilerman, bashkëthemelues i kompanisë ukrainase të mbrojtjes Fire Point, tha më parë se kompania ruse e mbrojtjes Avitek në Kirov ishte goditur nga një raketë ukrainase FP-5 Flamingo.
Ai postoi foto dhe video të publikuara nga kanali Exilenova+, i cili citoi burime midis personelit ushtarak rus. Numri i municioneve të përdorura në sulm nuk u specifikua. /Telegrafi/