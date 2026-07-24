Ukrainasit kryejnë sulm me dronë, depot e Wildberries digjen pranë Shën Petersburgut
Dronët ukrainas sulmuan Shën Petersburgun dhe rajonin e Leningradit herët të premten, ndërsa autoritetet ruse raportuan sulme ndaj objekteve civile dhe logjistike.
Guvernatori i Shën Petersburgut, Alexander Beglov, tha se një dron goditi një "objekt të infrastrukturës civile" në qytet, transmeton Telegrafi.
Guvernatori i rajonit të Leningradit, Alexander Drozdenko, raportoi se një depo Wildberries në fshatin Novosaratovka u përfshi nga flakët pasi u godit, duke lënë tre persona të plagosur.
Sipas Drozdenkos, një dron tjetër goditi një depo në fermën e shpendëve Severnaya në Sinyavino, distrikti Kirovsky. Nuk u raportuan viktima atje.
Media ruse Astra, duke cituar analizën e OSINT, e identifikoi ndërtesën që po digjej në Novosaratovka si qendrën logjistike Wildberries në Utkina Zavod.
Media më vonë tha se të paktën tre ndërtesa të ndara ishin në flakë në zonën industriale: depoja Wildberries, një depo e paidentifikuar dhe një qendër shpërndarjeje Petrovich.
Astra raportoi gjithashtu se një qendër e dytë logjistike Wildberries në Shushary, në jug të Shën Petersburgut, u godit. Punonjësit i thanë medias se objekti ishte evakuuar plotësisht para zjarrit.
Sipas kanalit të monitorimit ukrainas në Telegram, Exilenova+, dronët goditën gjithashtu një depo të Wildberries në Simferopolin e pushtuar gjatë natës.
Më vonë, Wildberries konfirmoi sulmet ndaj infrastrukturës së saj, duke thënë se kishte pezulluar përkohësisht operacionet në qendrat e saj logjistike në Shushary dhe Utkina Zavod dhe kishte evakuuar qendrën e saj të klasifikimit në Simferopolin e pushtuar. /Telegrafi/