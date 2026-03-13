Florent Muslija për FIFA-n: Kosova do të japë gjithçka për të arritur në Kupën e Botës, është ëndërr e të gjithëve
Me afrimin e shpejtë të ndeshjeve eliminatore evropiane për Kupën e Botës 2026, mesfushori i Kosovës, Florent Muslija, zbuloi ëndrrat e kombit të tij për të arritur në turneun në Amerikën e Veriut.
Muslija dhe shokët e tij të ekipit të Kosovës janë të vendosur të bëjnë një hap tjetër më afër një kualifikimi befasues për Kupën e Botës 2026, ndërsa përgatiten të përballen me Sllovakinë në fazën eliminatore të fazës eliminatore të Evropës .
Muslija, i cili është i huazuar te Fortuna Dusseldorf nga SC Freiburg, luajti si titullar në të gjitha ndeshjet për Dardanët gjatë fazës së grupeve kualifikuese të UEFA-s, teksa përfunduam të dytët pas Zvicrës në Grupin B, duke i shtyrë Suedinë dhe Slloveninë më poshtë në renditjen kryesore.
Mesfushori 27-vjeçar dhe shokët e kombëtares tani përballen me Sllovakinë më 26 mars, ndërsa synojnë të vazhdojnë rrugën e tyre drejt turneut në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara, me Turqinë ose Rumaninë si kundërshtarët e tyre të fundit nëse kalojnë tutje.
Muslija ka lindur në Gjermani dhe ka bërë pesë paraqitje për ekipin U-20 të Gjermanisë në vitin 2018, përpara se të zgjidhte të luante për Kosovën në vitin 2019, duke debutuar në të njëjtin vit me ekipin e parë. Mesfushori sulmues, i cili zakonisht luan në mesfushë qendrore ose në krahun e majtë dhe tani ka 38 paraqitje ndërkombëtare dhe dy gola, foli me FIFA-n në fillim të këtij muaji.
FIFA: Sa e rëndësishme është të jesh në formë të mirë për klubin tënd kur luan për ekipin kombëtar?
Florent Muslija: Në futbollin ndërkombëtar, padyshim që gjykohesh nga fakti nëse luan apo jo për klubin tënd. Kam një pozicion të mirë në ekip dhe kam bërë edhe disa paraqitje të mira në ndeshjet e fundit. Shpresoj që të mund ta çoj formën time të mirë edhe në ekipin kombëtar dhe madje ta përmirësoj atë.
A është roli juaj në ekipin kombëtar i ndryshëm nga ai që keni në klubin tuaj?
Nuk ka ndonjë ndryshim të madh. E shoh veten si një lider në Dusseldorf dhe për ekipin kombëtar, si në fushë ashtu edhe jashtë saj. Tani jam në një moshë ku mund dhe duhet të marr më shumë përgjegjësi. Ndoshta një ndryshim është se, në Dusseldorf, kemi një ekip shumë të ri, ndërsa kombëtarja ka shumë lojtarë me përvojë.
Çfarë pret nga ju trajneri i Kosovës, Franco Foda?
Ai do që unë të marr përgjegjësi dhe e di që unë mund të jem fitues i ndeshjes. Ai do ta shohë këtë në fushë. Natyrisht, ai do që unë të ndihmoj edhe në mbrojtje dhe unë përpiqem të bëj më të mirën time në atë aspekt, për t'i dhënë ekipit më shumë stabilitet dhe cilësi, përcjell Telegrafi.
Si e vlerësoni fushatën kualifikuese tani që keni pasur pak kohë për të reflektuar?
Ishte një fushatë vërtet pozitive. Ne dhamë disa performanca të shkëlqyera dhe u zhvilluam edhe më shumë si ekip. Ne kemi pasur një bashkëpunim të vërtetë si grup, jemi të gjithë aty për njëri-tjetrin dhe e mbështesim njëri-tjetrin. Niveli ka qenë vazhdimisht i lartë dhe mendoj se kjo është e dukshme për të gjithë. Ne patjetër duam të vazhdojmë në të njëjtën linjë dhe besoj se mundemi.
A jeni i mërzitur për humbjen e vetme në ndeshjen tuaj të parë kundër Zvicrës?
Këto gjëra ndodhin ndonjëherë në futboll. Për fat të mirë, ishte vetëm ajo ndeshje e vetme, përndryshe ndoshta nuk do të ishim në fazën eliminatore tani. Fatkeqësisht, ne ishim të ngadaltë në atë ndeshje dhe e humbëm atë para se të arrinim në pjesën e parë. Megjithatë, ne ende mund të jemi krenarë për veten tonë. Kemi arritur kaq shumë tashmë dhe, sigurisht, puna jonë nuk ka mbaruar ende. Ne duam të kualifikohemi për Kupën e Botës dhe do të japim gjithçka për të arritur atje, transmeton Telegrafi.
Ju shënuat në ndeshjen e kthimit 1-1 kundër Zvicrës. Si ndiheni që shënoni për vendin tuaj?
Sigurisht, është vërtet e veçantë. Atmosfera në stadiumin tonë është gjithmonë e mrekullueshme. Të shënosh një gol për vendin tënd - dhe një gol kaq të rëndësishëm për këtë arsye të jep një shtytje dhe gjithashtu të jep një ndjenjë besimi dhe lirie për të luajtur. Ishte një ndjenjë e mrekullueshme.
Cilat i shihni si pikat më të forta të ekipit në përgjithësi?
Jemi bërë një njësi vërtet e fortë dhe jemi shumë të qëndrueshëm në mënyrën se si luajmë. Jemi të mirë në sulm dhe jemi forcuar edhe në mbrojtje. Kur shihni, për shembull, se si si ekip u përballëm me Viktor Gyokeres dhe Alexander Isak [në ndeshjet kundër Suedisë], nuk i kemi vënë re fare. Kemi lojtarë me inteligjencë të shkëlqyer në lojë, si në mbrojtje ashtu edhe në sulm.
Kosova ka treguar se mund të përballojë kundërshtarë që supozohet se janë më të fortë. A e shihni veten si të dobët?
Ne jemi një vend i vogël. Kundërshtarë si Suedia, Zvicra dhe Sllovenia ndoshta nuk na humbasin shumë mendjen. Por ne kemi shumë zemër, pasion dhe cilësi futbolli. Mund ta shihni këtë në mënyrën se si luajmë. Gjithashtu kemi treguar se mund t'i rezistojmë ekipeve të mëdha. Kjo thotë shumë për ne dhe vendin tonë.
Sfida juaj e parë është Sllovakia, dhe më pas ose Turqia ose Rumania. Si i vlerësoni shanset tuaja?
Duhet ta kemi parasysh se do të kemi vetëm këto ndeshje - duke filluar me Sllovakinë. Do të duhet të japim gjithçka që kemi. Secili prej nesh duhet të japë 100%. Duhet të lëmë gjithçka në fushë dhe të jemi të vetëdijshëm se çfarë mundësie e shkëlqyer është kjo për ne si komb. Nëse mund ta bëjmë këtë, atëherë kemi të gjitha shanset për të pasur sukses, përcjell Telegrafi.
Cili është atmosfera midis tifozëve dhe çfarë do të thoshte për vendin nëse do të mund të rezervonit një vend në Amerikën e Veriut?
Ka një entuziazëm të madh, si midis lojtarëve, ashtu edhe midis të gjithë tifozëve dhe njerëzve që jetojnë në Kosovë dhe jashtë saj. Ne e dimë sa të rëndësishme janë këto ndeshje dhe, sigurisht, do të bënim histori si një vend kaq i vogël. Kjo është një ëndërr që e ndajmë të gjithë.
Nëse Kosova mund të kualifikohet, kundërshtarët tuaj në Kupën e Botës do të jenë Australia, Paraguai dhe SHBA-ja organizatore. Si ju duket kjo?
Nuk mendoj se kemi nevojë për më shumë motivim – e ndiejmë që tani. Është thjesht një ndjenjë e papërshkrueshme, kur mendon për mundësinë e të luajturit në një Kupë Bote. Vetëm mendimi është i mjaftueshëm për të të çuar në kufijtë e tu dhe për të luajtur futboll me të njëjtën frymë.
/Telegrafi/