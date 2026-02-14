Sulmuesi Fisnik Asllani pas një periudhe pa gol, e ka gjetur rrugën drejtë rrjetës.

Ylli i Kosovës shënoi për ta zhbllokuar epërsinë në përballjen ndaj Freiburgut.

Vetëm një minutë pasi nisi pjesa e dytë, Coufal asistoi për mrekulli te Asllani, i cili e dërgoi topin brenda rrjetës.


Për Asllanin ky është goli i tetë sezonal në Bundesliga./Telegrafi

