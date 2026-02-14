Fisnik Asllani mahnitës, shënon gol edhe kundër Freiburgut
Sulmuesi Fisnik Asllani pas një periudhe pa gol, e ka gjetur rrugën drejtë rrjetës.
Ylli i Kosovës shënoi për ta zhbllokuar epërsinë në përballjen ndaj Freiburgut.
Vetëm një minutë pasi nisi pjesa e dytë, Coufal asistoi për mrekulli te Asllani, i cili e dërgoi topin brenda rrjetës.
🤷♂️ pic.twitter.com/RBkMLjwn61
— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 14, 2026
Për Asllanin ky është goli i tetë sezonal në Bundesliga./Telegrafi
