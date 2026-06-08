Firma britanike e qeramikës Denby poston një video lamtumire emocionale ndërsa prodhimi përfundon pas 217 vitesh
Marka historike e qeramikës Denby ka djegur pjesët e saj të fundit në furrë, ndërsa 217 vjet prodhimi i erdhi fundi.
E themeluar në vitin 1809, Denby kishte prodhuar qeramikë nga argjila e Derbyshire, por u fut në falimentim në mars pas përpjekjeve kundër kostos së energjisë dhe punës, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht interesit të raportuar për blerjen e markës, një video të enjten tregoi disa nga produktet përfundimtare që po transportoheshin me rrota në furrë.
Më shumë se 130 vende pune janë humbur në kompani që kur u thirrën administratorët.
Në një video të postuar në mediat sociale, një punonjës, Roger, i cili ka punuar në Denby për 54 vjet, mund të shihej duke shtyrë një karrocë me tasa dhe vazo prej balte në furrë, ndërsa kolegët duartrokisnin.
Nën video, kompania shkroi: "Shekujt e prodhimit të qeramikës në Denby mund të jenë duke mbaruar, por dashuria dhe shpirti i derdhur në secilën pjesë do të jetojnë".
'Denby nuk do të kishte mundur të vazhdonte për kaq gjatë pa breza njerëzish të përkushtuar dhe të aftë, nga furrat te shtëpitë e klientëve dhe të gjithë ata që punuan midis tyre. Faleminderit çdo anëtari të stafit, të kaluar dhe të tashëm, që luajtën rolin e tyre në kujdesin për këtë pjesë të historisë. E ardhmja është gjithmonë e pasigurt dhe ndërsa është e vështirë të kuptohet se si mund të duken gjërat në javët dhe muajt e ardhshëm, ne jemi jashtëzakonisht krenarë për gjithçka që ka arritur kjo qeramikë e Derbyshire. Nuk ka të bëjë dhe nuk ka qenë kurrë vetëm me enët', u tha ndër tjera. /Telegrafi/