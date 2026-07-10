Filloi largimi i barishteve nga trotuari në Ferizaj
Komuna e Ferizajt ka njoftuar se ka filluar aksioni i largimit të barishteve nga trotuari në Ferizaj.
Ekipet e NPL “ Ambienti” janë duke vazhduar aksionin për pastrimin dhe lirimin e trotuareve nga barishtet nëpër rrugë, i cili synon krijimin e kushteve më të mira për lëvizje të lirë dhe të sigurt të qytetarëve, po ashtu dhe ruajtjen e dhe pastërtinë në hapësirat publike.
“Aksioni ka filluar në qytet dhe në fshatrat e Komunës së Ferizajt dhe do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me synim mirëmbajtjen e mjedisit dhe përmirësimin e infrastrukturës publike për të gjithë qytetarë”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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