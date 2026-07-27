Kuçi: Masat për ruajtjen e objekteve ortodokse nga Policia e Kosovës propaganda serbe i paraqet si "persekutim"
Eksperti i sigurisë, Gurakuç Kuçi, ka deklaruar se pretendimet për kinse “persekutim të serbëve ortodoksë” në Kosovë nuk përputhen me realitetin në terren, duke theksuar se institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë masa të vazhdueshme për mbrojtjen e objekteve fetare dhe trashëgimisë kulturore ortodokse.
Sipas Kuçit, rreth 170 objekte ortodokse në Kosovë mbrohen në mënyrë të vazhdueshme nga Policia e Kosovës përmes patrullimeve të rregullta, mbikëqyrjes së objekteve dhe varrezave, shtimit të masave të sigurisë në raste të rrezikut potencial, si dhe reagimit ndaj çdo informacioni për kërcënime të mundshme.
Ai ka bërë të ditur se 24 kisha dhe manastire ortodokse ruhen me prani fizike policore 24 orë në ditë dhe shtatë ditë në javë, ndërsa mbi 40 objekte të Kishës Ortodokse Serbe dhe hapësirat përreth tyre janë të përfshira në Zonat e Veçanta të Mbrojtura.
“Këto zona kanë kufizime të veçanta sa i përket ndërtimeve, industrisë, rrugëve dhe aktiviteteve që mund të cenojnë funksionimin, qetësinë apo karakterin historik të objekteve”, ka deklaruar Kuçi.
Ai ka theksuar se zbatimi i këtyre masave monitorohet edhe përmes Këshillit për Zbatim dhe Monitorim, ku marrin pjesë institucionet e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe dhe partnerët ndërkombëtarë.
Sipas tij, përjashtim në këtë sistem të sigurisë është Manastiri i Deçanit, ku reaguesi i parë për sigurinë është KFOR-i.
Kuçi ka përmendur edhe funksionimin e Njësisë për Sigurimin e Objekteve dhe Trashëgimisë Kulturore dhe Fetare (NJSOTKF), e cila që nga marsi i vitit 2013 është angazhuar ekskluzivisht për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare, me fokus të veçantë në objektet ortodokse.
Ai ka theksuar se çdo dëmtim i kishave, shkrim kërcënues, përdhosje e varrezave, vjedhje apo sulm ndaj objekteve fetare trajtohet si vepër penale, ndërsa rastet me motive etnike ose fetare konsiderohen edhe krime të urrejtjes.
“Për këto raste ekzistojnë koordinatorë dhe hetues të caktuar në stacionet policore, të cilët bashkëpunojnë me Prokurorinë për evidentimin dhe procedimin e tyre”, ka thënë Kuçi.
Eksperti i sigurisë ka vlerësuar se gjatë festave dhe pelegrinazheve ortodokse, Policia e Kosovës harton plane të veçanta operative që përfshijnë ruajtjen e objekteve fetare, mbrojtjen e pjesëmarrësve, menaxhimin e trafikut, kontrollin kufitar, parandalimin e incidenteve dhe angazhimin e njësive hetimore.
Ai e ka cilësuar këtë qasje si një model të veçantë në Evropë, duke theksuar se masat e tilla për mbrojtjen e trashëgimisë fetare nuk zbatohen në këtë formë nga vendet e tjera.
Duke iu referuar zhvillimeve të fundit, Kuçi ka folur edhe për liturgjinë e mbajtur më 26 korrik 2026 në Manastirin e Kryeengjëjve të Shenjtë pranë Prizrenit, ku sipas tij Policia e Kosovës ka garantuar sigurinë dhe ka siguruar që aktiviteti fetar të zhvillohej pa incidente.
Megjithatë, sipas tij, propaganda serbe ka tentuar që masat e sigurisë t’i paraqesë si presion apo dhunë ndaj komunitetit ortodoks, duke përdorur rrjete sociale, media dhe materiale të nxjerra jashtë kontekstit.
“Kjo është një formë e operacionit informativ dhe psikologjik, ku realiteti transformohet duke marrë pamje reale, duke ua ndryshuar kuptimin dhe duke paraqitur kontrollin e sigurisë si presion, praninë policore si rrethim dhe masat mbrojtëse si persekutim”, ka deklaruar Kuçi.
Ai ka thënë se kjo qasje përbën një “inversion semantik”, ku një veprim i institucioneve për mbrojtjen e trashëgimisë fetare paraqitet në mënyrë të kundërt, me qëllim delegjitimimin e Kosovës dhe institucioneve të saj.
Sipas Kuçit, synimi i këtyre narrativave është ndikimi jo vetëm te publiku vendor, por edhe te opinioni ndërkombëtar, duke krijuar perceptime negative ndaj Kosovës.
“Një mësim nga kjo propagandë është se siguria operative duhet të shoqërohet gjithmonë me komunikim strategjik, sepse në luftën hibride boshllëku informativ nuk mbetet bosh, por plotësohet nga kundërshtari, i cili zakonisht e ka të përgatitur skenarin e veprimit”, ka përfunduar Kuçi./Telegrafi.