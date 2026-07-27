Gjykata shpall Aktgjykim për gjuhë të urrejtjes dhe mos durim të grupeve fetare
Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special e ka shpallur fajtor Ilirjan Krasniqin për veprën penale “Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit”, duke e dënuar fillimisht me gjashtë muaj burgim, dënim i cili, me pëlqimin e të akuzuarit dhe në bazë të marrëveshjes për pranimin e fajësisë, është zëvendësuar me gjobë në shumën prej 4.200 euro.
Sipas aktgjykimit të 27 korrikut 2026, Krasniqi u shpall fajtor pasi më 16 prill 2026, në Gjakovë, përmes profilit të tij në Facebook me emrin “ilirjan.krasniqi.9”, publikoi një koment me përmbajtje fyese, kërcënuese dhe nxitëse të urrejtjes ndaj besimit islam dhe Profetit Muhamed, duke iu përgjigjur një komenti të Fatjon Durakut.
Gjykata vlerësoi se përmes këtij komenti ai ka nxitur dhe përhapur publikisht urrejtje dhe mosdurim ndërmjet grupeve fetare, ka cenuar bashkëjetesën ndërfetare në Republikën e Kosovës dhe ka rrezikuar rendin dhe qetësinë publike.
Për këto veprime, ai u shpall fajtor për veprën penale “Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit” nga neni 141, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas aktgjykimit, dënimi me burgim prej gjashtë muajsh është zëvendësuar me gjobë prej 4.200 euro, të cilën i dënuari duhet ta paguajë brenda 15 ditëve nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.
Gjykata ka vendosur se nëse gjoba nuk paguhet, ajo do të zëvendësohet me burgim, ku një ditë burg do të llogaritet me 20 euro gjobë.
Po ashtu, Krasniqi është obliguar të paguajë 100 euro shpenzime të procedurës penale dhe 100 euro në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, gjithashtu brenda afatit prej 15 ditësh.
Në aktgjykim thuhet se i dëmtuari, Fatjon Duraku, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar ta ndjekë atë në kontest civil./Telegrafi.