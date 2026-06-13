Filipçe: Reformat drejt BE-së nuk paraqesin kërcënim për gjuhën dhe identitetin maqedonas, presidentja Siljanovska-Davkova e ka kuptuar tashmë këtë
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipce, në postimin në "X" thekson se deklaratat e kryetares Gordana Siljanovska-Davkova janë një konfirmim i qëndrimeve që LSDM ka mbrojtur prej kohësh, dhe të cilat tani i ndan edhe Fronti Qytetar për të Vërtetën dhe Drejtësinë.
Siljanovska-Davkova: Mosmarrëveshjet historike janë humbje kohe, Maqedonia të bëhet pjesë e BE-së përmes realizimit të reformave
"Për herë të parë, dikush nga OBRM-PDUKM-ja po thotë publikisht atë që ne në LSDM, dhe tani në frontin e madh qytetar, e kemi përsëritur prej kohësh. Mosmarrëveshjet historike me Bullgarinë dhe puna e Komisionit Historik nuk janë pjesë e kushteve për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Kjo është një çështje bilaterale midis Maqedonisë dhe Bullgarisë, jo një kusht evropian", deklaron Filipçe.
Gordana Siljanovska Davkova deklaroi se “Maqedonia duhet të evropianizohet përmes reformave dhe sundimit të ligjit, dhe jo përmes debateve rreth historisë dhe identitetit kombëtar.
Ajo tha se BE duhet të na vlerësojë sipas Kritereve të Kopenhagenit, dhe jo sipas mosmarrëveshjeve historike dhe të identitetit:
“Le të evropianizohemi në rrugë e sipër, për t'u bërë të pajtueshëm me atë që kërkojnë Kriteret e Kopenhagenit. Si? Pa humbur kohë duke zgjidhur çështjet historike sepse ato janë të përjashtuara nga identiteti, nga aktet kushtetuese të BE-së, përmes nenit që identiteti kombëtar dhe kulturor do të respektohet, dhe le të përqendrohemi në evropianizim”, tha Filipçe.
Ai thekson se reformat dhe përmbushja e Kritereve të Kopenhagenit janë kërkesat e vërteta evropiane dhe e vetmja rrugë për përparimin e vendit drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.
“A do të thotë kjo që Presidentja Siljanovska dëshiron t'i bashkohet Frontit të së Vërtetës dhe Drejtësisë? Për herë të parë, dikush nga OBRM-PDUKM po thotë publikisht atë që ne në LSDM, dhe tani në frontin e madh qytetar, e kemi përsëritur prej kohësh. Kontestet historike me Bullgarinë dhe puna e Komisionit Historik nuk janë pjesë e kushteve për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Kjo është një çështje dypalëshe midis Maqedonisë dhe Bullgarisë, jo një kusht evropian. Ne shpjegojmë vazhdimisht se reformat dhe Kriteret e Kopenhagenit janë kërkesa evropiane, jo një çështje bullgare, dhe se ato janë thelbësore për vazhdimin e negociatave. Reformat nuk paraqesin asnjë kërcënim për gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar maqedonas”, shkruan Filipçe.