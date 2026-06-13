Siljanovska-Davkova: Mosmarrëveshjet historike janë humbje kohe, Maqedonia të bëhet pjesë e BE-së përmes realizimit të reformave
“Le të evropianizohemi gjatë rrugës, le të bëhemi të pajtueshëm me atë që kërkojnë kriteret e Kopenhagenit. Si? Pa humbur kohë duke zgjidhur çështjet historike sepse ato janë të përjashtuara nga identiteti, nga aktet kushtetuese të BE-së, përmes nenit që identiteti kombëtar dhe kulturor do të respektohet, dhe le të përqendrohemi në evropianizim" këtë e theksoi Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në një intervistë për MIA-n.
Lidhur me pyetjen e mesazhit të saj nga Bullgaria, ku mori pjesë në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të SEECP-së, se procesi i zgjerimit të BE-së duhet të bazohet në kriteret e Kopenhagenit, ajo u përgjigj se kushtetutshmëria evropiane nuk mund të mbijetojë nëse nuk respekton vlerat e veta.
"Neni 2 i Traktatit të BE-së bën thirrje për respektimin e dinjitetit, lirisë, barazisë, demokracisë, sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e pakicave. Kjo është diçka që lidhet drejtpërdrejt me kriteret e Kopenhagenit të vitit 1993 – thotë Presidentja Gordana Siljanovska Davkova dhe shton se Neni 49 i Traktatit të BE-së i referohet këtij neni kur thotë se përmbushja e tyre është një kusht, dhe jo vetëm një kusht politik, por edhe një kusht ligjor për anëtarësim.
Edhe më e rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme për rastin tonë, siç tha ajo, është Neni 4, paragrafi 2, “diçka që ne në të drejtën kushtetuese e quajmë klauzolë e identitetit kombëtar, sepse thotë qartë se Unioni do të respektojë barazinë e të gjithë anëtarëve, jo vetëm të atyre brenda, por edhe të atyre që duan të bashkohen.”
"Pse? Sepse i referohet identitetit kombëtar, identitetit kulturor dhe, më e rëndësishmja – të qenësishëm në strukturat themelore politike dhe kushtetuese të shtetit", shtoi presidentja.