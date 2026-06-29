Filipçe: LSDM do ta bllokojë Kodin Zgjedhor sepse i hap derën vjedhjes së zgjedhjeve
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp, njoftoi se LSDM do ta bllokojë Kodin Zgjedhor të propozuar, duke vlerësuar se ai përmban zgjidhje serioze që nuk janë as evropiane dhe as demokratike dhe që hapin hapësirë për abuzim me procesin zgjedhor.
"Ky Kuvend nuk duhet të miratojë një ligj të tillë. Ne do ta bllokojmë atë sepse qytetarët meritojnë të kenë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik, dhe jo atë të kontrolluar që Hristijan Mickoski nisi ta vendoste duke ndjekur shembullin e mentorit të tij, padyshim një idhull, Nikolla Gruevski. Ne do ta bllokojmë këtë ligj në Kuvend", tha Filipçe.
Filipce theksoi se LSDM u tërhoq nga grupi i punës për hartimin e Kodit Zgjedhor për shkak të mënyrës se si qeveria më parë miratoi Ligjin për Qeverinë, pa konsensus me opozitën, duke ndryshuar rregullat për funksionimin e qeverisë së Përzhinos.
"Futja e qeverisë së Przhinos një dekadë më parë, pastaj përsëri në vitin 2018, u bë me konsensus, atëherë me praninë dhe pjesëmarrjen aktive të bashkësisë ndërkombëtare, partnerëve tanë strategjikë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe tani qeveria e ka ndryshuar Ligjin për Qeverinë në një mënyrë tinëzare, në të njëjtën mënyrë autokratike dhe regjimi si 10 vjet më parë", tha Filipçe.
Ai theksoi se pavarësisht tërheqjes së LSDM-së nga grupi i punës, qeveria vazhdoi me përgatitjen e ligjit dhe paraqiti një tekst që përmban zgjidhje që ngrenë dyshime serioze për një proces të drejtë zgjedhor.
Filipçe theksoi se një nga dispozitat më të diskutueshme është futja e votimit elektronik për diasporën, pa mekanizma të rregulluar qartë për verifikimin e identitetit dhe pa garanci ligjore për sigurinë e procesit./Telegrafi/