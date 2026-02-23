Fetoshi: Mediat serbe deformojnë raportimet mbi të ardhmen e NATO-s në Kosovë
Arben Fetoshi, drejtor i Institutit për studime të luftës hibride Octopus, ka reaguar përmes një postimi në Facebook me titull “Kosova dhe NATO 3.0”, duke akuzuar mediat serbe për manipulim dhe kornizim të gabuar të raportimeve mbi të ardhmen e NATO-s dhe praninë e KFOR-it në Kosovë.
Fetoshi i referohet raportimit të Politico më 19 shkurt 2026, ku përmenden përpjekjet transatlantike për një “partneritet të ri” me përgjegjësi më të madhe evropiane dhe presioni i SHBA-së për një “rikonfigurim të madh” të NATO-s.
Sipas tij, mediat serbe deformuan këtë raportim duke e paraqitur si “tërheqje amerikane” dhe “mbyllje të KFOR-it”.
Ai shton se diplomatët e cituar nga Politico flisnin për mbylljen e misionit në Irak deri në shtator 2026 dhe për diskutime të hershme mbi reduktimin e misionit në Kosovë, por në Serbi narrativa u fokusua në alarm dhe supozime për fatin e serbëve në Kosovë.
“Ky interpretim përfaqëson një rikthim të narrativave të vitit të kaluar, kur raportimi selektiv pas një artikulli të Bild u përdor për të ndërtuar diskurs triumfalist mbi ridislokimin e trupave amerikane. Tani, e njëjta çështje kthehet në narrativë viktimizuese, me theks te supozimi i ‘terrorit’ ndaj serbëve dhe llogaritje për legjitimim të ndërhyrjeve,” theksoi Fetoshi.
Ai kritikon fokusin alarmues të medieve serbe mbi tërheqjen e mundshme të KFOR-it, duke anashkaluar deklaratat e komandantit të misionit për “gatishmëri kundër çdo eskalimi” dhe “mbështetje për dialogun si kornizë zgjidhjeje”. Fetoshi shton se injorohet gjithashtu konteksti ndërkombëtar i tensioneve gjeopolitike dhe roli aktiv i Kosovës në kuadër të Bordit të Paqes, përfshirë angazhimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në misionin për Gazën.
Ai vuri në dukje se propagandat serbe shpesh deformojnë faktet sipas nevojave të kornizimit strategjik, duke i lidhur me deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vuçiq mbi Marrëveshjen Ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, të cilën e ka cilësuar si “kërcënimin më të madh” për Serbinë.
Në përfundim, Fetoshi tha se pavarësisht formës që mund të marrë koncepti i “NATO 3.0” në të ardhmen, “rikonfigurimi i madh” nënkupton përpjekje për zgjidhje më efikase që garantojnë interesat transatlantike mbi sigurinë, lirinë dhe demokracinë në botë.