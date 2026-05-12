Festa më e madhe në botë në pishinën e qenve mbahet në parkun e Floridës
Në një park qensh në zonën e Miamit u organizua një festë në pishinë me 277 qen, në një përpjekje për të thyer një titull të rekordeve botërore Guinness.
Chewy Summer Social, i organizuar nga kompania e furnizimit me kafshë shtëpiake Chewy të shtunën në Chewy Bark Park, pjesë e parkut linear The Underline në Coral Gables, mblodhi 277 qen të të gjitha madhësive për t'u zhytur në një seri pishinash për fëmijë.
Një gjyqtar i rekordeve botërore Guinness ishte aty për të numëruar qentë pjesëmarrës, transmeton Telegrafi.
Organizatorët thanë se numërimi ishte i mjaftueshëm për të vendosur një rekord të ri botëror Guinness, për festën më të madhe në botë në pishinën e qenve.
Eventi falas gjithashtu përfshinte ushqime të shijshme, muzikë, lojëra dhe "aktivitete të tjera argëtuese verore", thuhej në faqen e eventit. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com