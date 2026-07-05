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Duke lënë mënjanë surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta: përvojën e drejtimit.

Kjo është arsyeja pse, pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello ka prezantuar një version "manual" të modelit të saj kryesor të madh, 12Cilindri.

Dhe po, "manual" në thonjëza po bën shumë punë këtu. 12Cilindri Manuale i ri prezanton një transmision ndryshe nga çdo gjë që kemi parë nga një Ferrari modern.

Është konceptualisht i ngjashëm me manualin në Koenigsegg CC850, duke përzier shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshësh tradicional me levë. Nëse kjo është më e mira e të dy botëve apo më e keqja varet tërësisht nga kë pyet, transmeton Telegrafi.

Teknikisht, ky është ende i njëjti transmision me tetë shpejtësi me dy tufa që gjendet në 12Cilindri standard.

Dallimi është sistemi i ri "Manuale By-Wire" i Ferrarit, i cili ju lejon të ndërroni gjashtë marshet e para - dhe të ktheheni mbrapsht - ashtu siç do të bënit me një transmision tradicional manual. Madje, mund ta ndalosh edhe vetë.

Për ta përdorur, thjesht zgjidhni modalitetin Manual, shtypni pedalin e friksionit - po, ka një pedal të vërtetë friksioni - dhe lëvizni levën e marshit përmes portës metalike të ekspozuar.

12Cilindri Manuale përmban një levë klasike me portë me një dorezë të lëmuar ndërrimi marshësh, të cilën Ferrari thotë se ndihmon në ruajtjen e "ndjesisë analoge, qëndrueshmërisë dhe natyrshmërisë" së një kambioje manuale tradicionale.

Prapa skenave, dy sensorë me efekt Hall monitorojnë lëvizjen e levës së marshit, ndërsa një aktivizues i vogël elektrik parandalon përfshirjen e marshit nëse nuk zgjidhet modaliteti Manual.

Ekziston gjithashtu një paraqitje krejt e re me tre pedale me një pedal elektronik friksioni. Një sensor mat lëvizjen e pedalit dhe i shndërron ato të dhëna në kontroll hidraulik të transmisionit me dy friksione.

Ndizni makinën vetëm me pedalin e frenave të shtypur, dhe transmisioni sillet si një DCT normal, duke aktivizuar automatikisht Drive.

Ndizeni atë me pedalin e friksionit të shtypur, dhe ai ndizet direkt në modalitetin Manual. Mund të ktheheni në funksionimin automatik në çdo kohë gjatë drejtimit, megjithëse Ferrari thotë se marshi i shtatë dhe i tetë janë të rezervuara për udhëtime të relaksuara dhe me shpejtësi të lartë.

Për t'u siguruar që Manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemin e fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natyral 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi dhe 500 nb-ft çift rrotullues.

Ferrari thotë se 12Cilindri Manuale arrin ende shpejtësinë nga 0-100 km/orë në 3.0 sekonda përpara se të arrijë shpejtësinë maksimale prej 340 km/orë.

Siç mund të prisni, prodhimi do të jetë jashtëzakonisht i kufizuar. Ferrari planifikon të ndërtojë vetëm 1,499 ekzemplarë, secili prej të cilëve është i disponueshëm përmes programit të personalizimit Tailor Made.

Çmimi nuk është njoftuar, por pothuajse me siguri nuk do të jetë i lirë. 12Cilindri standard tashmë fillon nga rreth 423,000 dollarë. /Telegrafi/

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