Ferrari më në fund e riktheu manualin
Duke lënë mënjanë surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta: përvojën e drejtimit.
Kjo është arsyeja pse, pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello ka prezantuar një version "manual" të modelit të saj kryesor të madh, 12Cilindri.
Dhe po, "manual" në thonjëza po bën shumë punë këtu. 12Cilindri Manuale i ri prezanton një transmision ndryshe nga çdo gjë që kemi parë nga një Ferrari modern.
Është konceptualisht i ngjashëm me manualin në Koenigsegg CC850, duke përzier shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshësh tradicional me levë. Nëse kjo është më e mira e të dy botëve apo më e keqja varet tërësisht nga kë pyet, transmeton Telegrafi.
Teknikisht, ky është ende i njëjti transmision me tetë shpejtësi me dy tufa që gjendet në 12Cilindri standard.
Dallimi është sistemi i ri "Manuale By-Wire" i Ferrarit, i cili ju lejon të ndërroni gjashtë marshet e para - dhe të ktheheni mbrapsht - ashtu siç do të bënit me një transmision tradicional manual. Madje, mund ta ndalosh edhe vetë.
Për ta përdorur, thjesht zgjidhni modalitetin Manual, shtypni pedalin e friksionit - po, ka një pedal të vërtetë friksioni - dhe lëvizni levën e marshit përmes portës metalike të ekspozuar.
12Cilindri Manuale përmban një levë klasike me portë me një dorezë të lëmuar ndërrimi marshësh, të cilën Ferrari thotë se ndihmon në ruajtjen e "ndjesisë analoge, qëndrueshmërisë dhe natyrshmërisë" së një kambioje manuale tradicionale.
Prapa skenave, dy sensorë me efekt Hall monitorojnë lëvizjen e levës së marshit, ndërsa një aktivizues i vogël elektrik parandalon përfshirjen e marshit nëse nuk zgjidhet modaliteti Manual.
Ekziston gjithashtu një paraqitje krejt e re me tre pedale me një pedal elektronik friksioni. Një sensor mat lëvizjen e pedalit dhe i shndërron ato të dhëna në kontroll hidraulik të transmisionit me dy friksione.
Ndizni makinën vetëm me pedalin e frenave të shtypur, dhe transmisioni sillet si një DCT normal, duke aktivizuar automatikisht Drive.
Ndizeni atë me pedalin e friksionit të shtypur, dhe ai ndizet direkt në modalitetin Manual. Mund të ktheheni në funksionimin automatik në çdo kohë gjatë drejtimit, megjithëse Ferrari thotë se marshi i shtatë dhe i tetë janë të rezervuara për udhëtime të relaksuara dhe me shpejtësi të lartë.
Për t'u siguruar që Manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemin e fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natyral 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi dhe 500 nb-ft çift rrotullues.
Ferrari thotë se 12Cilindri Manuale arrin ende shpejtësinë nga 0-100 km/orë në 3.0 sekonda përpara se të arrijë shpejtësinë maksimale prej 340 km/orë.
Siç mund të prisni, prodhimi do të jetë jashtëzakonisht i kufizuar. Ferrari planifikon të ndërtojë vetëm 1,499 ekzemplarë, secili prej të cilëve është i disponueshëm përmes programit të personalizimit Tailor Made.
Çmimi nuk është njoftuar, por pothuajse me siguri nuk do të jetë i lirë. 12Cilindri standard tashmë fillon nga rreth 423,000 dollarë. /Telegrafi/