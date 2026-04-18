Ferizaj dhe Prishtina e Re ndahen në “paqe” në derbin e mbijetesës
Ferizaj dhe Prishtina e Re kanë marrë nga një pikë në përballjen e mbijetesës, e vlefshme për xhiron e 29-të në Superligën e Kosovës.
Derbi ishte mjaft dramatik nga fillimi, me epilogun përfundimtar që rezultoi të jetë 1-1.
Ferizaj e nisi në mënyrë më agresive, duke krijuar disa aksione por që assesi s’i finalizuan.
Ishte Silva-Richards që me një gol të bukur e zhbllokoi epërsinë për t’i dhënë vendasve epërsinë (70’).
Pas golit, Prishtina e Re u “zgjua nga gjumi” për të krijuar disa aksione të bukura. Heroi i mysafirëve ishte Astrit Berisha që e gjeti rrugën drejtë rrjetës (88’).
Kësisoj, gara për mbijetesë në elitë veçse bëhet më dramatike, me Ferizajn si pozitë e tetë me 33 pikë, pesë mbi Prishtinë e Re./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate