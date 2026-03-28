Fëmijë i llastuar apo thjesht i përkëdhelur? Dallimi që çdo prind duhet ta dijë
Ekspertja tregon kur dashuria kalon kufirin dhe si të ndalet në kohë
Të gjithë duam t’u ofrojmë fëmijëve më të mirën, por ku është kufiri mes dashurisë dhe përkëdheljes? Çfarë ndodh kur fëmija fillon t’i marrë gjërat si të mirëqena dhe krijon ndjenjën se gjithçka i takon? Psikologia dr. Michele Borba shpjegon si ta dalloni dhe korrigjoni këtë sjellje.
Sipas dr. Borba, sjellja e përkëdhelur shpesh lidhet me prindërit që japin shumë dhe bëjnë shumë për fëmijën. “Fjala kyçe është ‘shumë’”, thekson ajo.
Prindërit shpesh përpiqen ta mbrojnë fëmijën nga çdo vështirësi, por duke bërë gjithçka në vend të tij, e pengojnë të mësojë të veprojë vetë.
Një tjetër keqkuptim është ideja se fëmija bëhet më i lumtur duke i plotësuar çdo dëshirë. Kjo mund të funksionojë për momentin, por më vonë sjell pasoja.
Pse duhet ndryshuar kjo sjellje
Ndjenja se gjithçka i takon fëmijës ndikon negativisht në marrëdhëniet e tij me të tjerët.
“Nëse dëshironi që fëmija të jetë i sjellshëm, mirënjohës dhe respektues, përkëdhelja e tepërt i dëmton këto vlera”, thotë Borba.
Fëmijët e llastuar shpesh kanë më pak empati dhe vështirësi në shoqëri, sepse sjelljet egocentrike nuk pranohen nga të tjerët, transmeton Telegrafi.
Mësojini vlerën e parasë
Mësimi për paranë që në moshë të vogël ndihmon në parandalimin e përkëdheljes. Fëmijët duhet të kuptojnë se paraja nuk fitohet lehtë.
Gjatë aktiviteteve të përditshme, si blerjet, flisni për çmimet dhe zgjedhjet.
Nëse janë mjaftueshëm të rritur, fillimisht le të kryejnë punë shtëpie pa pagesë, pastaj mund të mësojnë për paratë e xhepit dhe planifikimin e shpenzimeve.
Si ta korrigjoni sjelljen te fëmijët e vegjël
Sjellja e përkëdhelur mund të ndryshohet. Prindërit duhet të kuptojnë se kanë më shumë ndikim sesa mendojnë.
Një metodë e dobishme është vëzhgimi i sjelljes së fëmijës për të zbuluar modele të përsëritura. “Çdo fëmijë ka momente kur është më i prirur për reagime negative”, thotë Borba.
Kur i identifikoni këto momente, mund të shmangni situatat problematike. Për shembull, nëse fëmija bëhet nervoz në një orë të caktuar, shmangni aktivitetet që e lodhin.
Në rast shpërthimi emocional, mos i kushtoni vëmendje të tepërt. “Sa më shumë vëmendje, aq më gjatë zgjat reagimi.”
Parandalimi është gjithmonë më efektiv sesa reagimi pas situatës.
Çfarë të bëni me fëmijët më të rritur
Edhe tek fëmijët më të rritur sjellja mund të ndryshohet, por kërkon kohë dhe durim.
Fokusohuni në një problem në të njëjtën kohë. Në momente të qeta, flisni hapur dhe vendosni kufij të qartë: “Kjo sjellje nuk është më e pranueshme”.
Çelësi është qëndrueshmëria. Fëmija mund të mos ju marrë seriozisht në fillim, por nëse jeni të vendosur, ndryshimi do të vijë. /Telegrafi/