Fëmija kundërshton dhe çdo kërkesë përfundon me zemërim? Këta katër hapa mund ta ndryshojnë situatën
Fëmija juaj kundërshton pothuajse çdo kufi? Zbuloni një plan qetësimi me katër hapa, për të shmangur debatet që krijojnë tension në gjithë familjen
I kërkoni ta fikë tabletin dhe ai kundërshton. Ka ardhur koha të mbathë këpucët, por shtrihet përtokë. I thoni t’i mbledhë lodrat përpara se të marrë një tjetër dhe gjithçka përfundon me të bërtitura.
Ka ditë kur duket sikur çdo kufi shndërrohet në një luftë pushteti mes prindit dhe fëmijës. Kjo ndjesi është rraskapitëse. Askush nuk kishte ndër mend të grindej, por në fund ndodhi përsëri.
Vendosja e kufijve është pjesë e jetës familjare, por kjo nuk do të thotë se çdo situatë duhet të kthehet në përplasje. Po ashtu, nuk është e nevojshme që fëmija t’i pranojë kufijtë pa kundërshtim. Çelësi është të ruani atë që e konsideroni të rëndësishme, pa hyrë në një betejë për të dëshmuar se kush e ka fjalën e fundit.
Pse disa kufij përfundojnë në luftë pushteti?
Kur fëmija kundërshton një kufi, është e lehtë ta përjetojmë sikur po na sfidon. Mund të mendojmë: “Ai dëshiron ta fitojë me çdo kusht” ose “Nëse lëshoj pe tani, do të sillet gjithmonë kështu”.
Prej këtij çasti, një situatë e vogël mund të përshkallëzohet shpejt, sepse synimi nuk është më ruajtja e kufirit, por fitimi i debatit.
Megjithatë, fëmijët ende janë duke zhvilluar aftësinë për të kontrolluar impulset, për të përballuar zhgënjimin dhe për t’u qetësuar. Zonat e trurit të lidhura me vetërregullimin piqen gradualisht gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Prandaj, një reagim i fortë nuk nënkupton domosdoshmërisht se fëmija po përpiqet me vetëdije ta sfidojë të rriturin.
Kjo nuk do të thotë se duhet ta lini të bëjë çfarë të dëshirojë. Fëmija mund të zemërohet sepse duhet ta fikë televizorin, por kufiri vazhdon të mbetet i njëjtë: televizori duhet të fiket.
Prindërimi me respekt ju mundëson t’i mbani njëkohësisht të dyja anët: kufiri respektohet, ndërsa emocionet e fëmijës dëgjohen dhe pranohen.
Është gjithashtu e dobishme të vëzhgoni se kur lindin më shpesh konfliktet. Lodhja, uria, nxitimi, mbingarkesa me stimuj dhe kalimet nga një veprimtari në tjetrën – si ndërprerja e lojës, dalja nga shtëpia ose shkuarja në shtrat – mund ta bëjnë shumë më të vështirë përballimin e zhgënjimit.
Parashikimi i këtyre çasteve mund të ndihmojë në shmangien e debateve të panevojshme, transmeton Telegrafi.
Katër hapa për të vendosur kufij pa luftë pushteti
Nuk ekziston një formulë magjike që do ta bëjë fëmijën t’i pranojë të gjitha kufizimet pa kundërshtim. Përkundrazi, shprehja e pakënaqësisë mund të jetë shenjë se ai ka mendimin e vet dhe ndihet i sigurt për t’i shprehur emocionet, edhe kur ato janë të pakëndshme.
Synimi nuk është ta pengoni fëmijën të kundërshtojë, por të mos lejoni që mosmarrëveshjet e përditshme të përshkallëzohen në një luftë pushteti, ku secila palë përpiqet të mbizotërojë mbi tjetrën.
Hapi 1: Mos shpërtheni
Kur fëmija ngre zërin, këmbëngul ose zemërohet, është e lehtë të reagoni duke e rritur edhe ju intensitetin.
Mund ta përsërisni udhëzimin, të flisni më fort ose të filloni me kërcënime: “Të thashë të vish këtu menjëherë”, “Po ta them për herë të fundit” ose “Nesër nuk ka filma vizatimorë”.
Përpara se situata të arrijë deri aty, përpiquni ta ngadalësoni ritmin. Flisni qetë, përdorni pak fjalë dhe mos e ktheni kufirin në një debat që duhet fituar.
Qetësia e të rriturit e ndihmon edhe fëmijën të qetësohet. Vetërregullimi mësohet fillimisht përmes bashkërregullimit, kur i rrituri i ofron fëmijës praninë dhe qetësinë e vet, ndërkohë që ai ende është duke i zhvilluar këto aftësi.
Kjo nuk do të thotë se duhet të jeni përherë plotësisht të qetë. Edhe prindërit lodhen dhe humbasin durimin. Kur kjo ndodh, pranimi dhe korrigjimi i gabimit më vonë është gjithashtu pjesë e një marrëdhënieje të shëndetshme.
Hapi 2: Pranojeni emocionin pa e ndryshuar kufirin
Pranimi i emocionit nuk do të thotë se pajtoheni me fëmijën ose se hiqni dorë nga kufiri. Do të thotë vetëm të pranoni se, nga këndvështrimi i tij, ajo që po ndodh mund të jetë zhgënjyese.
Mund të thoni: “E di që dëshiron të vazhdosh të luash dhe se është e vështirë të ndalosh. Por tani duhet të nisemi.”
Në këtë mënyrë, i bashkoni të dyja anët: e pranoni ndjenjën e fëmijës dhe njëkohësisht e ruani vendimin.
Kështu shmangni një nga nxitësit kryesorë të luftës për pushtet: përpjekjen për ta bindur fëmijën se nuk duhet të zemërohet. Kufiri mund të jetë plotësisht i arsyeshëm, por fëmija përsëri mund të mos e pëlqejë atë.
Nuk është e nevojshme as të jepni shpjegime për dhjetë minuta. Kur emocionet janë në kulm, shpjegimet e gjata zakonisht krijojnë vetëm më shumë zhurmë, ndërsa fëmijët e vegjël mund të mos jenë në gjendje t’i kuptojnë.
Kufiri mund të shprehet me pak fjalë, ndërsa biseda më e gjatë mund të zhvillohet më vonë, kur situata të jetë qetësuar.
Hapi 3: Lërini hapësirë zemërimit
Kjo mund të jetë një nga pjesët më të vështira të vendosjes së kufijve me respekt: të pranoni se fëmija mund të zemërohet me ju.
Ndonjëherë negociojmë, i përsërisim shpjegimet ose në fund dorëzohemi, sepse dëshirojmë që zemërimi të përfundojë sa më shpejt. Por shoqërimi i fëmijës gjatë emocionit nuk do të thotë se ai emocion do të zhduket menjëherë.
Kur është shumë i zemëruar, mund të qëndroni pranë dhe t’i ofroni një mënyrë të sigurt për ta çliruar tensionin. Disa fëmijë kanë nevojë të lëvizin, të shtrëngojnë një jastëk ose thjesht të qëndrojnë për pak kohë në qetësi.
Nëse përpiqen të godasin ose të lëndojnë dikë, kufiri duhet të jetë i qartë: “E kuptoj se je i zemëruar, por nuk do të të lejoj të godasësh.”
Mesazhi që merr fëmija është se nuk duhet ta fitojë debatin që zemërimi i tij të dëgjohet, por as nuk mund të bëjë çfarë të dëshirojë vetëm sepse është i zemëruar.
Hapi 4: Kërkoni zgjidhje pasi situata të ketë përfunduar
Koha më e mirë për të mësuar zakonisht nuk është kur të gjithë janë të zemëruar.
Kur tensioni të jetë ulur, mund të flisni shkurt për atë që ndodhi dhe të mendoni së bashku se çfarë mund të ndihmojë herën tjetër.
Nëse fikja e tabletit shkakton debat çdo mbrëmje, mund ta paralajmëroni fëmijën pesë minuta më herët.
Nëse dalja nga shtëpia përfundon gjithmonë me nxitim, përgatitja e çantës një mbrëmje më parë mund ta ulë tensionin.
Nëse mbledhja e lodrave çon në përplasje, ndarja e detyrës në hapa më të vegjël mund ta bëjë atë më të lehtë.
Fjali që ndihmojnë në shmangien e përplasjes
Kur situata fillon të përshkallëzohet, ndihmon që të flisni më pak. Disa fjali të thjeshta ju mundësojnë ta ruani kufirin pa hyrë në një debat të pafund:
- “E kuptoj se nuk të pëlqen, por kufiri mbetet i njëjtë.”
- “Mund të jesh i zemëruar. Unë jam këtu pranë teje.”
- “Të dy jemi shumë të zemëruar tani. Mund të flasim më vonë.”
Nga ana tjetër, ligjëratat në kulmin e zemërimit, kërcënimet që nuk zbatohen dhe negociatat e pafundme mund ta ushqejnë edhe më shumë konfliktin.
Vendosmëria nuk ka pse të jetë e ashpër. Kufijtë zakonisht funksionojnë më mirë kur janë të qartë, të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm, si dhe kur fëmija e di se çfarë mund të presë nga të rriturit përreth tij.