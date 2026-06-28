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Lojtarët e Uruguait janë ndëshkuar nga Federata Uruguaiane e Futbollit (AUF) pas dështimit katastrofik në Kupën e Botës 2026.

Skuadra e drejtuar nga Marcelo Bielsa nuk arriti të fitojë asnjë ndeshje në turne dhe u eliminua që në fazën e grupeve, pasi regjistroi dy barazime dhe një humbje në sfidën e fundit ndaj Spanjës.

Përballja me kampionët e Europës ishte kaotike. Portieri veteran Fernando Muslera u zëvendësua që në pushimin mes pjesëve, pasi bëri një gafë të rëndë duke lëshuar në rrjetë një goditje të Alex Baenës.

Situata u përkeqësua edhe më shumë kur mesfushori i Manchester United, Manuel Ugarte, u largua me barrelë për shkak të një dëmtimi të dyshuar në gju, i cili mund ta mbajë jashtë fushave për një periudhë të gjatë.

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Para ndeshjes kishte raportime të forta se disa futbollistë të Uruguait ishin rebeluar kundër Marcelo Bielsës dhe metodave të tij të punës. Sipas mediave, një pjesë e yjeve të skuadrës ishin të pakënaqur me intensitetin e seancave stërvitore dhe kishin kërkuar një ndryshim rrënjësor të taktikës.

Megjithatë, asgjë nuk ndryshoi dhe tani Federata Uruguaiane e Futbollit duket se ka dhënë një mesazh të qartë për zhgënjimin ndaj paraqitjes së ekipit.

Sipas raportimeve të El Pais dhe Tenfield, fluturimi privat i planifikuar për kthimin e skuadrës në Montevideo u anulua pas eliminimit të hershëm nga Botërori.

Fillimisht ishte parashikuar që futbollistët dhe stafi të ktheheshin së bashku me një avion çarter nga baza e tyre në Meksikë, por më pas u vendos që të gjithë të udhëtonin me fluturime komerciale.

Ky ndryshim bëri që lojtarët të shpërndaheshin në fluturime të ndryshme, me destinacione dhe ndalesa të ndryshme gjatë rrugës.

Uruguai, i renditur në vendin e 16-të në renditjen botërore, e mbylli grupin në vendin e fundit mes skuadrave të renditura të tretat, me vetëm dy pike, më pak se Skocia, Koreja e Jugut dhe Irani./Telegrafi/

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