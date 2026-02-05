FC Ballkani s’i ndalë transferimet, përforcohet me bullgarin Petkov
FC Ballkani është duke vazhduar me përforcime për pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa kanë kompletuar marrëveshjen me bullgarin Stanislav Petkov.
21-vjeçari ka eksperiencë pavarësisht moshës së re, ngase ka luajtur në kampionatin slloven dhe atë bullgar.
Ai luan në pozitën e numrit 6, ndërsa Ballkani beson se do ta përforcojë dukshëm këtë pozitë me agresivitetin e tij.
Postimi i plotë pa ndërhyrje:
“𝐕𝐚𝐳𝐡𝐝𝐨𝐣𝐦𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐨𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐦𝐞 𝐛𝐮𝐥𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐏𝐞𝐭𝐤𝐨𝐯!
FC Ballkani vazhdon të përforcohet në afatin kalimtar, tani duke transferuar mesfushorin bullgar Stanislav Petkov. 21 vjeçari, i cili vjen me një përvojë të rëndësishme nga kampionatet si ai bullgar dhe slloven, do të jetë një lojtar i ri i rëndësishëm në ekipin tonë.
Petkov luan si mesfushor defensiv dhe pritet të përforcojë dukshëm këtë repart me agresivitetin dhe aftësitë e tij mbrojtëse. Me një vlerë tregu në rritje dhe eksperiencën e fundit te Tabor Sezana, ai është gati për aventurën e re me ne.
Mirësevjen në Suharekë, Petkov”, thuhet në komunikatë.
Ballkani aktualisht është lider në elitën e futbollit kosovar me 33 pikë pas 18 xhirove, tri mbi Prishtinën./Telegrafi