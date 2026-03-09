Favorit për Oscars - "Sinners" fiton çmimin prestigjioz WGA për skenarin më të mirë origjinal
'Çmimet e Shoqatës së Shkrimtarëve të Amerikës' (Writers Guild of America) për vitin 2026 u ndanë të dielën, më 8 mars në New York, dhe në kategoritë e filmave, filmi horror "Sinners" fitoi çmimin për 'skenarin më të mirë origjinal'.
Ylli i filmit, Miles Caton, pranoi çmimin në emër të shkrimtarit dhe regjisorit Ryan Coogler dhe lexoi një mesazh që Coogler u dërgoi organizatorëve.
Çmimin për 'skenarin më të mirë' e fitoi filmi "One Battle After Another".
Foto: YouTube
Paul Thomas Anderson, i cili ka shkruar skenarin, nuk ishte i pranishëm, kështu që aktorja Shayna McHayle pranoi çmimin në emër të tij, së bashku me një deklaratë të përgatitur nga autori dhe regjisori.
Në kategoritë televizive, "The Pitt" mori disa çmime, duke përfshirë 'serialin më të mirë dramatik', 'serialin më të mirë të ri' dhe 'dramën më të mirë', ndërsa "The Studio" u emërua 'seriali më i mirë komedi'.
Seriali "Dying for Sex" fitoi çmimin për 'mini-serialin më të mirë'.
Ceremonia u zhvillua në mes të një greve nga stafi i WGA West, e cila rezultoi në anulimin e ndarjes së çmimeve në Los Angeles dhe në vazhdimin e ngjarjes në New York sipas planit.
- YouTube www.youtube.com
Roy Wood Jr. drejtoi eventin në sallën Edison, ku ai theksoi, ndër të tjera, rëndësinë e njohjes së punës së skenaristëve dhe i inkurajoi pjesëmarrësit të vazhdojnë të krijojnë përmbajtje që shtyn tej kufijtë. /Telegrafi/