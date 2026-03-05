Fatmire Kollçaku kandidatja e dytë për presidente të Kosovës nga LVV
Deputetja e Fatmire Kollçaku nga Lëvizja Vetëvendosje është nominuar si kandidatja e dytë për presidente të Kosovo.
Nominimi është bërë përmes një shkrese që shefja e deputetëve të VV-së, Arbërie Nagavci, i ka dërguar Kryesisë së Kuvendi i Kosovës të enjten në mbrëmje.
Në letër thuhet se, në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe ligjore, deputetët nënshkrues e propozojnë Kollçakun si kandidate për presidente, duke bashkëngjitur edhe listën e nënshkrimeve dhe dokumentacionin e nevojshëm për procedimin e nominimit.
Partia e kryeministrit Albin Kurti e kishte propozuar paraprakisht edhe Glauk Konjufcën.
