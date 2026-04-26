Fati i buzëqeshi dy herë një lojtari, fitoi 100 mijë dollarë në lotari
Një burrë nga Maryland cili fitoi një çmim prej 200 dollarësh nga një biletë lotarie, bleu një biletë tjetër që rezultoi të vlente 100,000 dollarë.
Burri nga Frederick tha se ndihej i inkurajuar duke fituar 200 dollarë nga një biletë, kështu që vendosi t'i përdorte paratë për një biletë tjetër.
Shorti i dytë i fitoi atij çmimin kryesor prej 100,000 dollarësh.
Fituesi tha se të ardhurat e tij të fundit do të shkojnë për të paguar faturat, për të kursyer për të ardhmen dhe potencialisht për të blerë një veturë të re. /Telegrafi/
